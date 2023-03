Grandate, l'ex sindaco Luraschi lascia il Consiglio comunale: pronta a candidarsi a Centro Valle Intelvi

Grandate, l'ex sindaco Monica Luraschi lascia il Consiglio: pronta a candidarsi a Centro Valle Intelvi.

Ha rassegnato questa mattina, giovedì 30 marzo 2023, le sue dimissioni da consigliere comunale di Grandate. Dopo 15 anni da sindaco e altri 4 anni da consigliere di maggioranza con delega al mantenimento dei rapporti con enti ed istituzioni nell'Amministrazione guidata da Alberto Peverelli, Monica Luraschi, avvocato, 52 anni, non siederà più in Consiglio comunale a Grandate.

Dal 2010 è infatti residente in quello che da cinque anni è l'unione di Comuni di Centro Valle Intelvi e, in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 14 e 15 maggio prossimi, ha deciso di candidarsi consigliere comunale nella comunità che da tanti anni l'ha accolta. Ha deciso di sostenere la lista del sindaco uscente, Mario Pozzi, che verrà presentata ufficialmente a giorni, e i due ruoli sono per legge incompatibili.

"La proposta, che mi è pervenuta, è stata condivisa con l’intero gruppo di maggioranza di Grandate: non è nelle mie corde abbandonare la rappresentanza di fiducia dei residenti prima della scadenza del mandato, ma - dopo aver servito con serietà e responsabilità Grandate per 15 anni come sindaco e altri 4 anni da consigliere di maggioranza con delega al mantenimento dei rapporti con enti ed istituzioni, credo sia giusto offrire la mia esperienza amministrativa a servizio del territorio, che mi ha ospitata ed accolta con apertura ed ove vivo ormai dal 2010 - ha commentato Monica Luraschi - Si apre per me una nuova fase amministrativa, fermo restando che, anche se non siederò in Consiglio, sarò sempre a disposizione dell comunità di Grandate".