Hub vaccinale di Villa Erba: Raffaele Erba “Costi troppo elevati”

A pochi giorni dall’inaugurazione dell’hub vaccinale di Villa Erba: Raffaele Erba, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, interviene per ribadire l’eccessiva onerosità della struttura di Cernobbio.

Il commento di Raffaele Erba sull’hub vaccinale di Villa Erba

“I pazienti a cui dovrà essere somministrato il vaccino dovranno anche pagare un euro per il posteggio. Il 24 marzo scorso abbiamo chiesto alla direzione generale dell’assessorato alla Sanità di riferire sui costi di Villa Erba. Ma durante l’audizione sono arrivate solo risposte evasive”, premette il consigliere pentastellato.

“Come MoVimento 5 Stelle, avevamo presentato richiesta formale di accesso agli atti. Ma anche in questo caso non è ci è stato trasmesso alcun documento. Nell’interesse dei lombardi avremmo voluto conoscere i costi dei vari hub sparsi in Regione Lombardia per scoprire se c’erano casi analoghi a quello di Villa Erba, a nostro avviso ancora elevati”.

Erba punta il dito sulle differenze di costi tra Villa Erba e gli altri hub

“La realtà è che le cronache parlano di differenze di costi esorbitanti tra una struttura e l’altra. Basti pensare al caso più evidente dei due hub del Comasco: Villa Erba e Lariofiere. Ricordiamoci che la campagna vaccinale viene allestita con i soldi dei contribuenti lombardi e che certe gestioni così leggere non sono ammissibili”.

“Per quanto riguarda il parcheggio, è assurdo che anche questi costi vengano scaricati sui comaschi. Come al solito i cittadini pagano due volte volte: per un servizio che non hanno e per un servizio a cui hanno pieno diritto”.