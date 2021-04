Il consigliere regionale Orsenigo (Pd): “Serve continuare le vaccinazioni a Menaggio. E sulle farmacie….”

“Dopo la decisione di sospendere le vaccinazioni all’ospedale di Menaggio. Regione e Ats tornino sui loro passi e mantengano il servizio, se non per tutte le fasce di popolazione, almeno per chi ha più di 65 anni. Il modello organizzativo ha funzionato molto bene per gli over-80, anche grazie all’aiuto dei sindaci, e ha evitato ai cittadini anziani lunghi e scomodi tragitti verso altri punti della provincia. Sospendere un servizio che funziona in un momento così delicato non ha senso: Menaggio può affiancare gli altri hub del territorio e migliorare l’efficienza della campagna vaccinale”, a parlare è il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo.

Il consigliere regionale Orsenigo (Pd): “Serve continuare a vaccinare a Menaggio. E sulle farmacie….”

“La sospensione del servizio apre un’altra domanda a cui molti comaschi vorrebbero una risposta: quando potremo vaccinarci nelle farmacie comasche? È importante che Regione Lombardia fornisca un piano dettagliato a riguardo con cui potremo finalmente dare l’accelerata necessaria alla campagna vaccinale, specialmente in una futura fase massiva” continua il consigliere comasco, primo a chiedere che Regione Lombardia trovasse un accordo con i farmacisti comaschi, sostenendo un modello vaccinale che coinvolgesse il territorio in maniera capillare.

“Al momento il piano regionale accentra invece che servire il territorio in maniera diffusa. Serve correre ai ripari e il contributo dei farmacisti sarà prezioso. Deve essere chiaro però quando sarà loro permesso di entrare in campo. C’è un protocollo d’intesa firmato tra Ministero, Regioni, Federfarma e Assofarm. Regione Liguria ha già cominciato le somministrazioni in farmacia per i cittadini tra i 70 e i 79 anni. La Lombardia faccia lo stesso, il prima possibile” conclude il consigliere comasco.