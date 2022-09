Il Ministro Elena Bonetti in visita a Como, Cantù ed Erba per sostenere il Terzo Polo.

Continua il tour dei big di partito in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Dopo la presenza di Matteo Salvini (Lega), Enrico Letta (Partito Democratico) ed Eleonora Evi (Europa Verde) sul territorio comasco, arriva il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, esponente del Terzo Polo.

Classe 1974, mantovana, professore associato di analisi matematica all’Università degli Studi di Milano, Bonetti domenica 11 settembre sarà a Como, Cantù ed Erba ai banchetti organizzati da Italia Viva e Azione. Il Ministro sarà alle 10 in via XXV aprile a Erba, alle 10.45 in via Matteotti a Cantù e alle 11.30 in via Boldoni a Como.