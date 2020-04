Il Pd canturino chiede all’Amministrazione di muoversi subito pensando anche al futuro economico della città.

Il Pd canturino al Comune: “Serve pensare al futuro economico della città”

A prendere parola è il segretario, Roberto Bianchi. “Abbiamo espresso con due lettere la nostra vicinanza al consiglio comunale é alla sindachessa con due lettere aperte. Su questa linea il circolo ha continuato a riunirsi on-line per poter promuovere dibattito interno e nuove idee. Una di queste é chiedere al comune giá ora di pensare al futuro economico della nostra amata cittá. Ad oggi un accordo Europeo con una ingente quantità di soldi é stato stanziato. Chiediamo quindi alla giunta di attivarsi immediatamente, con il supporto attivo delle minoranze, per chiedere fondi non solo per le persone e le attività come già in parte é stato fatto e distribuito, ma anche per le strutture pubbliche comunali. Il comune dovrebbe attivarsi per individuare aree progettuali di sviluppo e successivamente chiedere alla regione Lombardia sovvenzioni. Queste potrebbero essere: Ristrutturazioni, cura dell’ambiente urbano etc. Opere in grado di migliorare la cittadina ma anche di far circolare attivamente l’economia, creando un indotto circolare. La strada davanti è ancora molto dura ma uniti ne usciremo, forse cambiati, ma con una rinnovata voglia di fare”.