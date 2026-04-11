“Il sindaco dia priorità agli impegni istituzionali”

Ad Inverigo il capogruppo di Fratelli d’Italia-Per Inverigo, Angelo Riboldi punta il dito contro il primo cittadino: al centro la direzione del traffico e della viabilità nei cortei.

Parla Riboldi

“Il sindaco impegnato a dirigere il traffico nelle processioni e nei cortei? Credo sia più opportuno che dia priorità agli impegni istituzionali”.

A parlare è il capogruppo di Fratelli d’Italia-Per Inverigo, Angelo Riboldi. Argomento: la decisione del primo cittadino Francesco Vincenzi di dirigere il traffico e la viabilità in prima persona in occasione di cortei e processioni con l’aiuto di volontari e della Protezione civile. Il motivo? Il fatto che gli agenti della Polizia Locale abbiano un limitato numero di ore di straordinari.

“Meglio che impieghino quelle ore nel controllo del territorio, monitorando la situazione e ascoltando le segnalazioni dei cittadini”, le parole di Vincenzi.

“Priorità agli eventi istituzionali”

La scelta però non trova concorde Riboldi, per altro ex sindaco, che punta il dito contro la maggioranza:

“Credo che la priorità debbano essere gli eventi istituzionali – afferma – Penso che il sindaco debba dedicarsi in primo luogo ai problemi importanti di Inverigo lasciati in sospeso da troppo tempo. Ad esempio quelli legati all’Ex Victory e al Castello, ma anche al degrado del paese, alle strade e ai cimiteri”.

Prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia:

“Non credo sia necessario che il sindaco si cimenti in questo. Non per lo meno in un Comune come Inverigo, con cinque agenti della Polizia locale presenti. Stiamo parlando di poche centinaia di euro di straordinari”.

Infine un appello all’intera maggioranza proprio in merito agli appuntamenti istituzionali: