Inverigo, il sindaco Francesco Vincenzi apre al ritorno dell'ex assessore Marco Colombo e risponde a Fratelli d'Italia dopo il terremoto che ha riguardato la Giunta.

"Porte aperte"

"Non abbiamo alcuna fretta. E da parte nostra le porte restano aperte perché per noi non c’è alcun problema".

A parlare è il sindaco Francesco Vincenzi: al centro la questione legata alla sua Giunta, che nel giro di pochi giorni, la scorsa settimana, ha subito stravolgimenti notevoli. Dopo la revoca della delega ai Servizi Sociali a Roberta Folcio, assegnata poi a Marina Bernardi (che è così diventata nuova assessora), Fratelli d’Italia ha puntato il dito contro l’Amministrazione: Marco Colombo si è dimesso da assessore ai Lavori Pubblici, mentre Angelo Riboldi ha annunciato che passerà all’opposizione. Una comunicazione al momento non ancora ufficiale:

"Visto che per ora non ho ricevuto nessuna carta che lo conferma" precisa il primo cittadino.

Il fatto però che sia Folcio che Colombo fossero assessori esterni, non implica una sostituzione con un nuovo assessore. Tanto è vero che Marina Bernardi è stata nominata come neo-assessora ai Servizi Sociali, con ulteriori deleghe a Pari Opportunità, Eventi e Politiche Giovanili.

Il sindaco pronto a riaccogliere Colombo

I Lavori Pubblici, invece, restano per ora in mano allo stesso Vincenzi.

"Un incarico che ho già svolto per 15 anni in passato e che al momento non ho problema a tenere - spiega - Noi non abbiamo fretta, non c’è necessità impellente di nominare un nuovo assessore".

Anche perché il sindaco ha fatto capire che da parte dell’attuale maggioranza le porte sono apertissime ad una riconciliazione con Fratelli d’Italia: