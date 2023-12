Il tour comasco di Salvini è proseguito a Mariano

Dopo la visita a Erba, il ministro Matteo Salvini ha fatto tappa a Mariano Comense per l’inaugurazione della nuova sede, in via Santo Stefano. Un’occasione anche per parlare del futuro della città.

La tappa a Mariano

Sulla Canturina bis e la tangenzialina di Mariano, opere da tempo nei piani della Lega Salvini è stato chiaro:

“In questo primo anno da Ministro ho incontrato circa 300 sedici. I sindaci di Erba, Cantù e Mariano sono invitati a inizio anno a Roma per valutare se lo Stato può intervenire. Se ci sono strutture ferroviarie o stradali su cui possiamo dare una mano, perché no? Se il sindaco di Mariano ha bisogno la mia porta è aperta”.

Sulle prossime elezioni comunali in città, per cui l’attuale sindaco ha già annunciato la candidatura, Salvini ha ribadito: “Squadra che vince non si cambia”. Con il ministro sono arrivati anche Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Nicola Molteni, sottogretario al ministero dell’interno, Alessandro Fermi, assessore all’Universitá di regione Lombardia e il deputato Eugenio Zoffili.

A chiusura dell'incontro, il commento del sindaco Alberti:

"Con Salvini abbiamo parlato della Canturina ma anche di altre opere che mancano sul territorio, come l'ultimo pezzo della Pedemontana. Da parte sua c'è sempre stata apertura sul portare nel nostro territorio opere come la Canturina".

Dopo l'annuncio, arrivato in estate, della candidatura bis, la visita di Salvini rappresenta un'altra tappa della rincorsa verso le comunali: "La squadra politica sarà sempre la stessa, per i nomi vedremo con l'inizio del nuovo anno", ha concluso.