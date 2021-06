Incidenti nautici sul Garda e sul lago di Como: Nicola Molteni chiede il rifinanziamento di "Laghi Sicuri".

Nicola Molteni chiede il rifinanziamento di "Laghi Sicuri"

“In una settimana sul lago di Como e di Garda, due tra i più importanti laghi del Nord, tre italiani, tutti giovanissimi, hanno perso la vita a causa di violentissimi e tragici scontri con altre imbarcazioni. Non sono poi mancati purtroppo i feriti. Per il nostro Paese i laghi rappresentato una grande attrazione e un patrimonio turistico da salvaguardare, anche da un punto di vista economico. E’ importante però che siano anche sicuri e vigilati per i cittadini locali e per i turisti. Commenta così il canturino Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, i due incidenti nautici che si sono verificati negli ultimi giorni sul Garda e sul lago di Como.

Quindi sottolinea l'importanza della sicurezza in acqua. "Nel 2019 con Salvini Ministro e poi nel 2020 si istituì il progetto “Laghi Sicuri”, finanziato con il Fondo Unico Giustizia, volto a tutelare la sicurezza delle acque interne e dei territori limitrofi. Questo progetto va, oggi più che mai, sostenuto e rifinanziato - aggiunge Molteni - Bisogna erogare contributi ai comuni per aumentare i controlli, per mettere in campo campagne informative e di sensibilizzazione di sicurezza e per potenziare gli organici delle Polizie Locali".

Nel frattempo all'inizio di giugno Regione Lombardia aveva deliberato lo stanziamento di 161.000 euro per garantire il servizio di sicurezza dei naviganti e l’organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza sui laghi lombardi. Per il Lario è previsto un investimento di 40mila euro per aumentare i progetti di soccorso.