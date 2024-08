La Leva civica a Erba: l'invito del Comune

Tre posizioni aperte in Comune a Erba per fare la Leva Civica Regionale

La Leva civica

A chi ha tra i 18 e i 28 anni e risiede in Lombardia, il Comune di Erba offre un'opportunità per contribuire attivamente per la comunità attraverso la Leva civica Regionale. L'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con l’associazione Mosaico, ha aperto due avvisi per la selezione di tre giovani da inserire in progetti di sviluppo locale e supporto alla comunità.

I ragazzi e le ragazze selezionati saranno coinvolti nei servizi di trasporto e supporto offerti dal Comune a favore di minori, adulti e anziani in condizioni di disagio, e forniranno supporto alle attività quotidiane dell'Ufficio Servizi Sociali. E’ richiesta la patente di guida cat B.

“Con la Leva Civica Regionale vogliamo dare la possibilità ai giovani di svolgere una esperienza di partecipazione attiva alla vita della loro comunità, di crescita personale e professionale garantendo loro anche un riconoscimento economico - ha detto Anna Proserpio, assessore ai Servizi sociali - Mentre per i cittadini più fragili rappresenta un servizio prezioso a garanzia di diritti fondamentali.”

I contenuti

I progetti prevedono un impegno di 6 mesi con una indennità mensile variabile a seconda del monte ore settimanale scelto: 349,50 per il progetto di 15 ore settimanali, 466 per il progetto di 20 ore settimanali.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 12 del 28 agosto 2024 scaricando il modulo dal sito dell’associazione Mosaico

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e sui requisiti di accesso, è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Erba al numero 031.615540, scrivere alla mail servizi.sociali@comune.erba.co.it o consultare gli avvisi ai seguenti link: https://www.mosaico.org/partecipare/leva-civica-lombarda-volontaria/bandi-aperti/bandi-lclv-autofinanziata/bandi-aperti-di-leva-civica-lombarda-volontaria-autofinanziata-in-provincia-di-como