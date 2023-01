Oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, è stata giornata di visite e incontri per Letizia Moratti. Dopo gli appuntamenti a Lomazzo, Cernobbio e Como, l'ex vicepresidente di Regione Lombardia ha fatto visita a Erba.

Letizia Moratti a Erba: "Importante puntare sulla digitalizzazione"

Moratti ha da prima fatto visita all'azienda Bcs, società di consulenza informatica per medie e grandi aziende di qualsiasi settore merceologico con un forte know-how verticale in ambito sanitario. Insieme a lei, a fare da Cicerone per esporre le peculiarità del territorio, anche Maria Elisabetta Raggi.

Successivamente all'incontro con i vertici della Bcs, Moratti si è diretta al secondo appuntamento erbese: l'incontro con la cittadinanza alla Pasticceria Vago dove gli erbesi hanno esposto alla ex vicepresidente le problematiche della sanità lombarda, delle imprese, delle procedure burocratiche e proprio su quest'ultimo punto, relativo anche alla sanità, Moratti ha risposto sottolineando l'importanza della digitalizzazione delle pratiche.

Infine, è saltato l'ultimo dei tre incontri erbesi, quello alla stazione Trenord e con l'associazione "Lo Snodo".