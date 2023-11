Olgiate, nessuno vuole fare l’agente di Polizia locale: nulla di fatto dopo il concorso

Nessuno vuole fare l’agente di Polizia locale. Almeno per quanto riguarda il Comando di Olgiate Comasco, la carenza di organico è paradossale. Nulla di fatto dopo il concorso, bandito nei mesi scorsi, e altrettanto al termine della procedura di mobilità conclusasi nei giorni scorsi: un candidato non si è presentato, l’altro è risultato non idoneo.

Olgiate, nessuno vuole fare l’agente di Polizia locale

Un quadro che delude e preoccupa le minoranze. "Purtroppo è un danno per tutti noi - le categoriche parole di Donatella Silvia, capogruppo di "Alternativa per Olgiate" - Gli agenti già adesso non riescono a far sentire la loro presenza sul territorio, nelle aree più esterne non si vedono mai. Rinunciare a un vero Corpo di Polizia locale determina una sconfitta. Tra malattie e infortuni, si riesce a garantire solo i servizi essenziali".

Il sindaco Simone Moretti cerca di correre ai ripari: "Attingeremo alla graduatoria del Comune di Binago per una mobilità e stiamo verificando anche le graduatorie di Capiago e Figino Serenza".

