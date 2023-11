L'ultimo saluto all'ingegner Briccola mancato a 91 anni: "Si è messo al servizio della comunità"

Italo Briccola, l’ingegner Briccola, deputato della Repubblica italiana, imprenditore olgiatese, è venuto a mancare mercoledì sera, verso le 23.30. Aveva 91 anni e fino all’ultimo, nonostante un ictus che lo aveva colpito sette anni fa, è rimasto lucido. Lì, nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei suoi cari. Questa mattina, sabato 18 novembre, la sua Lurate Caccivio gli ha dato l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale.

L'ultimo saluto all'ingegner Briccola

Un’attività fondata nel 1967 dopo aver studiato ingegneria industriale chimica al Politecnico di Milano. E poi, l’altra faccia della medaglia. L’impegno in politica, prima come assessore comunale alle Finanze, nel 1960, poi in Provincia nel ruolo di consigliere e, successivamente, come deputato e della Camera. In mezzo, la Democrazia cristiana, di cui era esponente, la salda amicizia con l’ex sindaco Arnaldo Giudici e conoscenze del calibro di Andreotti (tra i suoi ricordi più cari proprio un biglietto di auguri firmato dal senatore), Forlani, Casini e Cossiga.

Personaggi di spicco con cui rimase in contatto anche dopo l’abbandono della scena pubblica. Briccola, infatti, lavorò in parlamento dal 1979 al 1987: anni a fare la spola tra Lurate Caccivio e Roma per prendere parte alle commissioni di cui era membro, ovvero Lavori pubblici, Trasporti e Industria. Non è poi mancato il prestigioso ruolo, seppur di breve durata (dal 1978 al 1979) di presidente delle Ferrovie Nord.

Il grande abbraccio della sua comunità

Tante le persone che questa mattina si sono raccolte in preghiera per accompagnare nel suo ultimo cammino terreno Italo Briccola. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di San Luigi da don Flavio Riva.

"Quando si nasce, così come quando si ama, si inizia un nuovo lavoro o ci si muove, si apre una finestra su Dio - sono state le parole del parroco - E’ solo Dio che può vedere la vita di Italo dall’inizio alla fine, dalla vita alla morte, e anche oltre. Il Signore è con noi. Chi sarà allora contro di noi? Italo durante la sua esistenza si è messo al servizio della comunità. Con la sua azienda, con il suo impegno politico e con la sua carità. E questo mettersi al servizio ne è valsa la pena". Parole di stima anche da parte della figlia Chiara Briccola, che ha salutato papà Italo al termine della celebrazione con la lettura di un toccante lettera. "Mio papà è sempre stato un punto fermo su cui contare - ha affermato - Era un grande uomo. Ha sempre fatto cose importanti per sé e per gli altri. E’ stato un esempio per la sua onestà, la sua determinazione e il suo impegno".

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Un ampio servizio di ricordo sul Giornale di Olgiate da sabato 18 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui