Ora è ufficiale, Angelo Riboldi passa all'opposizione

Inverigo, ora è ufficiale, dopo le diatribe con la maggioranza il consigliere Angelo Riboldi passa all'opposizione. Istituito il nuovo gruppo "Fratelli d'Italia - Per Inverigo".

Nasce il nuovo gruppo

Nuova svolta per quanto riguarda le vicende politiche che da qualche mese animano il paese. Nasce il gruppo consiliare "Fratelli d’Italia - Per Inverigo" con capogruppo e unico componente Angelo Riboldi, che giovedì 27 marzo ha ufficialmente presentato le proprie dimissioni dalla maggioranza e ha deciso di costituire un nuovo gruppo. Un’ulteriore novità dunque in merito alle questioni che in queste settimane hanno animato la politica locale. Riboldi, coordinatore cittadino e presidente del circolo Fratelli d’Italia Inverigo, si era subito dissociato dal comunicato della lista di maggioranza "Inverigo in Comune" in cui si ufficializzava la revoca della delega ai Servizi Sociali all’assessore Roberta Folcio. Una scelta che aveva portato al comunicato diramato da Fratelli d’Italia in cui si sottolineava sia il passaggio all’opposizione sia le dimissioni di Marco Colombo, assessore ai Lavori Pubblici.

Porte chiuse ad una riappacificazione

E se in queste settimane il sindaco Francesco Vincenzi ha sempre tenuto una porta aperta in merito ad un possibile risanamento dei rapporti, ora le possibilità sembrano ridotte al lumicino. Soprattutto dopo le parole del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Il sindaco infatti aveva espresso attestati di stima nei confronti dell’ex assessore Colombo, sottolineando che sarebbe stato felice di un suo passo indietro, riaprendogli le porte ad un ritorno in Giunta. Nel frattempo aveva affermato di non avere fretta nel cercare un nuovo assessore e di non avercela con Fratelli d’Italia, sottolineando come tutti gli accordi stipulati tra i vari partiti prima delle elezioni fossero stati rispettati. Colombo però ha declinato e ora le parole di Riboldi fanno presagire tutt’altro futuro: