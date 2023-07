Ne avevamo parlato settimana scorsa sui nostri settimanali e sul nostro sito, affermando che l'indiscrezione che da anni circola in quel di Erba su una possibile vendita dell'ospedale Fatebenefratelli era diventata più di una voce di corridoio. E così il deputato erbese della Lega e vice coordinatore regionale della Lega Lombarda Eugenio Zoffili ha alzato la mano per chiedere un incontro con Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare per fare chiarezza.

Ospedale di Erba in vendita: Zoffili chiede un incontro con Bertolaso

"In merito alle notizie apparse sulla stampa locale relative a un ipotetico cambio di proprietà dell'Ospedale 'Sacra Famiglia' Fatebenefratelli di Erba, ho inviato ieri una lettera all'assessore al Welfare di Regione Lombardia, dott. Guido Bertolaso, chiedendogli un incontro, alla presenza anche del sindaco di Erba, Mauro Caprani, e dell'assessore regionale comasco Alessandro Fermi.

Negli ultimi mesi ho avuto modo di incontrare molti medici, infermieri e operatori, che così come numerosi cittadini mi chiedono di poter avere delle certezze sul futuro di questa struttura, strategica per l'intera zona dell'erbese e riconosciuta da tutti come imprescindibile punto di riferimento del territorio. Il mio auspicio è che questa eventuale fase di transizione possa portare ad una valorizzazione di tutto il personale e di ogni reparto, dalla maternità al Pronto Soccorso, e non al ridimensionamento e a tagli dei servizi attualmente offerti che sono vitali per la nostra comunità".

Queste le parole di Zoffili, ribadite anche nella lettera inviata a Bertolaso:

"Egregio Assessore, in riferimento a quanto ho appreso anche a mezzo stampa, e sollecitato dalla cittadinanza e dagli operatori, sono a portare alla Sua attenzione la questione dell’Ospedale “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli di Erba.

Vi è infatti sul territorio molta apprensione rispetto il suo futuro, la sua destinazione e le conseguenze che tali ipotetici sviluppi potranno avere non solo dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, ma anche in relazione all’indotto che il presidio ospedaliero genera. Considerando l’Ospedale “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli di Erba strategico per la zona dell’erbese, riconosciuto dalla cittadinanza come un imprescindibile punto di riferimento, mi auguro che questa eventuale fase di transizione possa portare ad una valorizzazione, e non ridimensionamento, dei servizi offerti.

Le sarei grato se potessimo concordare un momento di confronto, alla presenza anche dell’Assessore Alessandro Fermi e del Sindaco di Erba, Mauro Caprani, che, con il sottoscritto, condividono l’auspicio del miglior esito di quanto sopra. Certo di un Suo personale interessamento, con l’occasione porgo i miei migliori saluti".