L’ospedale erbese dei Fatebenefratelli venduto a un importante gruppo privato. Sono tantissimi anni che le voci su una vendita dell’ospedale "Sacra Famiglia" si rincorrono.

L'ospedale di Erba è in vendita? Le voci si rincorrono...

Ciclicamente gli erbesi hanno sentito gli allarmi lanciati di chiusura o di cessione a fronte di difficoltà economiche e del trovarsi in quel limbo in cui si trovano gli ospedali classificati: fanno la funzione di un ospedale pubblico, ma non sono riconosciuti come tali e quindi i debiti non vengono ripianati.

Questa volta però ci siamo: le voci sembrerebbero proprio essere qualcosa di concreto. Le trattative con questo importante gruppo privato sarebbero giunte a buon fine e la prossima settimana si terrà l’assemblea dei frati, a cui dovrebbe fare seguito l’ufficializzazione della vendita.

Per il momento le bocche sono completamente cucite e dall’amministrazione, sia locale, che dell’intera Provincia Lombardo-veneta, non arriva nessuna conferma, anzi, piuttosto delle smentite. Ma la cosa sembra ormai fatta.

"Come rappresentanti sindacali dei medici siamo molto allertati e seguiremo bene la vicenda – ha sottolineato Maurizio Ferretto – Una vendita di questo genere è molto complicata e tira in ballo interessi e diritti di vario genere. L’intento sarà quello di..."

