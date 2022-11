Reddito di cittadinanza a Cantù, frecciate tra Meroni e Facchini: "L'ex consigliere si informi meglio".

E' arrivata lunga e articolata la replica della segreteria della Lega di Cantù, guidata da Maurizio Facchini, alle riflessioni sul modo di gestire il reddito di cittadinanza fatte dall'ex consigliere comunale Renato Meroni. Di seguito il testo integrale di Facchini.

"Nel merito della valenza sociale del Reddito di cittadinanza, è ormai palese a tutti i cittadini che tale provvedimento instaurato per dare un necessario aiuto a persone e famiglie in difficoltà economica, magari dovuta anche a due anni di pandemia, si è ben presto trasformato in molti casi in una costosa mancia per persone senza scrupoli e senza il minimo senso civico. Persone che approfittando delle maglie larghe dei controlli e dei minimi requisiti per ottenerlo, hanno messo in crisi l'intero progetto di sussistenza.

A Cantù, l'Amministrazione nel tempo ha fatto i dovuti e legittimi controlli su coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza rilevando e segnalando molti abusi. Si continuerà nei prossimi mesi a eseguire tutti i controlli ammessi dal legislatore al fine di eliminare ogni illecito.

Per quanto riguarda il giudizio dell'ex consigliere Meroni, oggi militante di Fratelli d'Italia in merito alle azioni intraprese dall'Amministrazione di Cantù per coinvolgere, come previsto per legge, i percettori in attività socialmente utili, occorre evidenziare che le informazioni in suo possesso sono totalmente errate o male interpretate. Poco bastava all'ex consigliere leggere la delibera di giunta che fissava le attività da assegnare ai cittadini interessati dal Reddito.

Purtroppo devo rilevare che parte dell'opposizione a Cantù è se pre più inadeguata: in opposizione probabilmente proprio per tale motivo. Utilizzare, male, un problema sociale che purtroppo nei numeri coinvolge anche Cantù, per accusare un assessore o un'amministrazione di incapacità o lassismo credo sia tipico di chi ha il solo scopo di criticare in modo non costruttivo. L'Amministrazione di Cantù è attiva nell'applicare al meglio i regolamenti che permettono l'attivazione dei percettori di Reddito nelle attività socialmente utili, nello specifico è prevista la sola attività di verifica dello stato di manutenzione delle griglie di scolo stradali, verifica necessaria per attivare le successive operazioni di manutenzione.

L'ex consigliere dovrebbe per lo meno sapere che tali operazioni di manutenzione sono per lo più in carico al gestore unico del sistema idrico integrato. Egli dovrebbe altresì sapere che il materiale di risulta dalle operazioni di pulizia delle caditoie è classificato rifiuto speciale, per cui impossibile da affidare a persone non autorizzate e non specializzate: mai si potrebbe quindi affidare un tale compito a un qualsiasi cittadino. Sì, noi queste "cose" le conosciamo bene ed è per questo che ci sono appositi contratti in essere per eseguire queste operazioni.

Accusare l'Amministrazione di Cantù di voler 'una sorta di rivisitazione di qualche anno fa dove a certe persone veniva messa una stella, uno stato discriminatorio della persona e della dignità di chi lo percepisce, infatti si vorrebbe che queste persone venissero impegnate a pulire i tombini della città mettendoli alla berlina e al pubblico ludibrio' è squallido ma soprattutto irresponsabile.

Le parole hanno un peso e un significato e per tanto devono essere per lo meno comprese quando vengono dette e soprattutto scritte. La Lega ha profonde radici territoriali e culturali lontane dalle paventate similitudini con fatti di chiara identificazione nazista e fascista a cui l'ex consigliere, ora militante di Fratelli d'Italia, ci vuole associare.

Quando poi, l'ex consigliere dice 'Se si fosse dato meno spazio a maghi e fantaghirò della politica ruspante', non so a chi si riferisca, ma la Lega a Cantù a tali individui lo spazio lo ha completamente tolto da tempo".