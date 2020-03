Riduzione dello sconto benzina, Turba risponde al Pd: “Pessimo sciacallaggio politico”

Dopo il duro attacco del Pd comasco a Regione Lombardia per la riduzione dello sconto benzina, è il sottosegretario ai rapporti con il consiglio regionale Fabrizio Turba a rispondere a tono.

“Rimango basito dalle dichiarazioni dai rappresentanti comaschi del Partito Democratico, Angelo Orsenigo e Federico Broggi che, in un momento così delicato, decidono di fare un pessimo sciacallaggio politico ai danni di Regione Lombardia che invece sta facendo veri e propri miracoli per far fronte a una delle emergenze sanitarie più gravi degli ultimi anni”.

Interviene con durezza il sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, replicando alle accuse del Pd comasco di “errore clamoroso di Regione Lombardia sullo sconto benzina”.

“Orsenigo e Broggi si vergognino – ha continuato Turba – e rispettino un’istituzione come Regione Lombardia che sta mettendo in campo azioni straordinarie per garantire la salute pubblica a tutti in una situazione di gravissima emergenza. Nel caso specifico, come spiegato perfettamente da Daniela Maroni Regione Lombardia ha ottemperato all’accordo bilaterale con la Svizzera che prevede tutta una seria di regole con le quali si determinano volta per volta gli sconti, quindi la smettano di fare polemiche inutili e assurde”.

“Il Pd – ha detto ancora Turba – la smetta di fare speculazione e ringrazi il governatore Fontana, tutta la Regione, i nostri straordinari medici, infermieri, volontari, forze dell’ordine per il lavoro straordinario che stanno facendo a differenza del governo, che loro autorevolmente rappresentano, che non ha dato risposte alle categorie dei benzinai e che non vuole ascoltare il grido di dolore del territorio. “Per una volta – ha concluso il sottosegretario – pensino al bene dei lombardi e seguano Regione Lombardia negli appelli al governo per far chiudere tutto così da scongiurare il continuo aumento dei contagi”.