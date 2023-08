Hanno un seguito anche nella politica nazionale i gravi fatti accaduti nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2023 a Erba, in piazza Padania, dove davanti al "Baba kebab & pizza" si sarebbe scatenata una rissa tra i gestori del locale e un cliente che pretendeva di poter mangiare un kebab senza dover pagare. Un episodio che ha destato clamore e che ha spinto il deputato della Lega, nonché vice coordinatore regionale del partito, Eugenio Zoffili a presentare un'interrogazione al Ministero dell'Interno.

Rissa in piazza Padania a Erba: Zoffili presenta un'interrogazione al Ministero dell'Interno

Questa l'interrogazione del deputato erbese:

"il grave episodio avvenuto nella notte del 29 luglio 2023 ad Erba (Como) registra l'ennesimo fatto di violenza nell'area adiacente la stazione ferroviaria di Piazza Padania;

in particolare, davanti al "Baba kebab & pizza", locale coinvolto nella vicenda, è avvenuto un violento pestaggio con l'uso di oggetti contundenti riconducibili a bastoni o manganelli;

come documentato anche dagli organi di informazione locali, l'interrogante ha assistito personalmente alla vicenda, rivolgendosi immediatamente al numero unico d'emergenza 112 e chiedendo l'intervento dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi sanitari del Lariosoccorso di Erba e di Areu;

l'area interessata, corrispondente alla zona della stazione di Erba, è stata già esposta ad altri gravi episodi per cui si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e degli operatori del soccorso;

si evidenzia, in proposito, che l'amministrazione comunale di Erba, anche al fine di promuovere la sicurezza urbana, ha già messo in atto un programma di pattuglie quotidiane durante gli orari di servizio della polizia locale, inaugurando, recentemente, anche un posto fisso di polizia locale presso la stessa stazione ferroviaria che ospita, tra l'altro, la sezione erbese dell'Associazione nazionale carabinieri in congedo;

nondimeno, la medesima amministrazione ha potenziato il sistema di videosorveglianza e messo in campo ulteriori iniziative, tra cui i controlli con unità cinofile anti-droga, oltre alla recente ordinanza del sindaco Mauro Caprani che vieta la somministrazione, il consumo e la vendita di bevande alcooliche nell'area interessata dalle 19.30 alle 6.00 del mattino –:

quali iniziative abbia adottato e intenda ulteriormente adottare, in ordine alle attività finalizzate alla prevenzione, alla sicurezza e al mantenimento dell'ordine pubblico nella zona dell'erbese anche attraverso il rafforzamento dell'organico, delle strumentazioni e dei mezzi della locale stazione dell'Arma dei carabinieri di Erba e dei presìdi delle forze dell'ordine della provincia di Como, valutando altresì eventuali provvedimenti di competenza nei confronti degli esercizi commerciali direttamente coinvolti nelle sopra citate fattispecie e la promozione dell'impiego dei militari dell'Esercito italiano dell'operazione strade sicure".