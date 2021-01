Un saturimetro per i grandatesi over 65, il sindaco dice “no”: scatta il sondaggio sul web tra i residenti

Dal gruppo “Uniamo Grandate” era nata la proposta di donare un saturimetro ai grandatesi over 65, il sindaco Alberto Peverelli e la maggioranza in consiglio comunale hanno bocciato l’emendamento presentato. Scatta il sondaggio sul web tra i residenti sulla proposta.

Un saturimetro per i grandatesi over 65, il sindaco dice “no”

“Se la mia proposta, accolta benevolmente dai medici del paese, crea “allarmismo ed effetto ansiogeno” come dichiarato dal sindaco, disponga un’ordinanza urgente per far rimuovere da ogni casa dei grandatesi anche i termometri e convinca il prevosto a suonare a festa per annunciare i nuovi funerali” ha commentato il proponente, il consiglio comunale Dario Lucca a fronte del “no” della maggioranza.

Dopo la decisione del consiglio comunale, è stato creato sul gruppo facebook “Se sei di Grandate” un sondaggio tra i cittadini per capire se loro sono favorevoli o meno a questa proposta. Non resta che attendere il verdetto dei residenti.