Terminale di scarico Suzuki sportivo, i vantaggi per la moto

Quali vantaggi garantisce l’installazione di un nuovo terminale di scarico Suzuki, magari di tipo sportivo? Se lo chiede chi vuole personalizzare la propria moto, intervenire sull’estetica, sul sound e sulle prestazioni. D’altronde, lo scarico sportivo rappresenta una soluzione appetibile, e per la sua efficacia e per i costi relativamente contenuti.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica dei vantaggi relativi agli scarichi “non di serie” e offrendo qualche indicazione circa i punti vendita, a uso e consumo di chi vuole acquistare un terminale di scarico Suzuki.

Le peculiarità delle moto Suzuki

Il brand Suzuki è conosciuto in tutto il mondo. E’ tra le “case” che hanno fatto la storia dei motori, delle quattro ruote come delle due ruote. In particolare le moto sono caratterizzate da uno stile unico. Al netto delle differenze - anche importanti - tra i vari modelli, si rintracciano alcuni leitmotiv, alcuni elementi ricorrenti. Per esempio, un design che richiama al mondo delle corse, anche quando punta all’eleganza. Le moto Suzuki esprimono classe, vivacità e leggerezza.

Sullo sfondo, prestazioni elevate, a tutti i livelli. In media, una moto Suzuki performa meglio della maggior parte delle moto della medesima categoria, ma afferenti ad altre marche.

Ecco, quindi, che installare uno scarico sportivo permette alla moto di esprimere il suo carattere più genuino, la sua identità più intima. Ovviamente tale dinamica si applica al soft tuning in generale, pratica che “rispetta” il veicolo, nel senso che punta a migliorare estetica e prestazioni, senza trasfigurarlo o senza tradirne l’identità.

Perché montare uno scarico nuovo

Giunti a questo punto, è bene rispondere alla domanda: quali vantaggi apporta l’installazione di un terminale di scarico sportivo? Ecco una panoramica.

Miglioramento del sound. E’ l’effetto che viene ricercato più spesso, e che gli scarichi sportivi garantiscono in pieno. Il sound si fa più aggressivo, assume un carattere più adventure. La produzione di decibel aumenta a dismisura, pur rimanendo entro i limiti di legge grazie alla presenza del DB Killer, una sorta di silenziatore che funge da riduttore di decibel.

Miglioramento delle prestazioni. Gli scarichi sportivi spiccano per una migliore gestione dei fumi. Questi scorrono più fluidamente e allo stesso tempo sono sottoposti a una pressione elevata. Tutto ciò impatta sulle prestazioni. La differenza si avverte in tutte le fasi della guida, dalla gestione degli alti regimi all’accelerazione.

Estetica più accattivante . Mediamente, gli scarichi sportivi sono più belli degli scarichi di serie. Il design è più accattivante, esprime linee più creative, a volte persino aggressive. Anche i materiali con cui gli scarichi sono realizzati (es. titanio) esprimono un ideale di forza.

Riduzione dei consumi. La gestione ottimale dei consumi impatta anche sui consumi, sicché montare uno scarico sportivo è anche una soluzione per risparmiare. Questo vantaggio torna particolarmente utile soprattutto se si effettuano viaggi a lunga percorrenza .

Comfort . Infine, lo scarico sportivo incide anche sul comfort, in particolare del passeggero. Se lo scarico è di serie, spesso deve confrontarsi con una produzione di calore eccessiva. In questo caso, e in virtù della sapiente gestione dei fumi, il calore rilasciato è minimo.

A chi rivolgersi

Il mercato del soft tuning, e in particolar modo quello degli scarichi sportivi, è in crescita. Dunque, almeno a livello teorico, non è difficile trovare un punto vendita. Nella pratica, però, si corre il rischio di affidarsi a realtà poco trasparenti, che magari mettono in vendita articoli omologati senza dichiararli tali. E anche qualora ci si affidasse a un rivenditore onesto, si potrebbe andare incontro a un’offerta risicata e di scarsa qualità.

Il consiglio è quindi di affidarsi a chi ha già dimostrato tutto il suo valore e funge da punto di riferimento per gli appassionati. Per esempio, Moto Sound.

Moto Sound è un e-commerce che si caratterizza per un’offerta incredibilmente ampia e varia. Offre ovviamente più di un terminale di scarico per Suzuki, ma copre la maggior parte dei modelli in circolazione. Adotta un approccio alla gestione del cliente che ricorda le “vecchie officine”, o almeno i migliori negozi fisici. Lo si evince dal servizio di assistenza, che si trasforma spesso e volentieri in un servizio di consulenza: l’utente viene accompagnato nella fase di scelta e quindi acquista sempre e comunque l’articolo che fa al caso suo.

Sullo sfondo, una politica dei prezzi intelligente ed equilibrata. Interessanti sono anche promozioni che imbastisce regolarmente. Per esempio, la spedizione è gratuita per tutti gli ordini superiori ai 349 euro.