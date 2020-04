L’asilo di Alzate rimborsa i contributi alle famiglie: “Abbiamo pensato di alleggerire i loro costi”

L’asilo “Vidario” di Alzate Brianza rimborsa alle famiglie i contributi per i mesi in cui le attività della scuola sono sospese.

L’asilo di Alzate rimborsa i contributi alle famiglie

L’iniziativa, come spiegato dal presidente Giuseppe Ballabio, ha l’intento di dare alle famiglie un segnale di attenzione in queste settimane difficili. Spiega: “Abbiamo pensato di alleggerire i costi alle famiglie in questi giorni difficili e così abbiamo deciso per un rimborso parziale delle quote versate a marzo, e lo faremo anche per aprile. I pagamenti sono stati sospesi anche per il mese di maggio. Qualche famiglia non ha voluto il rimborso e ha scelto di lasciarci la quota versata nonostante i bambini non stiano frequentando: un bel gesto che abbiamo apprezzato”.

