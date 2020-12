Young, il salone dell’orientamento scolastico diventa Digital con le schede degli istituti ed eventi in streaming

A causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19, quest’anno Young – il Salone dell’Orientamento si rinnova ma sarà proposto in modalità del tutto nuova e online attraverso una piattaforma dedicata che consentirà agli studenti e alle loro famiglie non solo di reperire informazioni utili alle future scelte formative e lavorative ma offrirà anche la possibilità di partecipare ad incontri personalizzati (peer to peer) con gli Istituti di interesse e a eventi live organizzati dalle scuole secondarie, centri di formazione, università, aziende, enti e istituzioni.

Young, il salone dell’orientamento scolastico diventa Digital

Young, il salone dell’orientamento scolastico che da anni si svolge a LarioFiere a Erba, si trasferisce online per un’edizione 2020 digital. Ciò è stato reso possibile in primo luogo da Camera di Commercio Como Lecco che ha commissionato una piattaforma, Eventi Online, dove sarà possibile partecipare da remoto al salone.

La piattaforma è dedicata ai ragazzi, comaschi e lecchesi, delle scuole medie che devono scegliere il percorso di istruzione superiore ma anche ai diplomandi che si affacciano al mondo universitario. La piattaforma permetterà agli utenti, che si devono registrare, di fare ricerche attraverso le schede degli istituti scolastici ma anche di partecipare in diretta agli eventi delle scuole in streaming. La piattaforma sarà fruibile a partire dal 23 dicembre mentre gli eventi live prenderanno il via dal 7 gennaio 2021. Dal 7 al 16 gennaio il salone digitale sarà aperto con eventi dedicati alla scelta delle scuole superiori mentre dal 25 al 30 gennaio con dirette dedicate all’orientamento universitario.

“Nonostante la difficile situazione economica abbiamo deciso di investire sul nostro futuro e quindi sui nostri ragazzi – ha spiegato il presidente di Camera di Commercio Como Lecco Marco Galimberti – E quindi con un importante investimento presentiamo Young Digital perché ci sembrava inopportuno far saltare questo importante appuntamento che cresceva di anno in anno. Dobbiamo abbandonare l’esperienza in presenza a Lariofiere per una versione nuova sulla piattaforma Eventi Online (realizzata da una azienda di Como Next) dove ogni scuola potrà raccontarsi tramite contenuti multimediali” “Il progetto è nato per far fronte all’emergenza e per non disperdere il salone Young che è arrivato in presenza ad accogliere anche 20mila persone – ha commentato il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca – Un grazie sincero alla Camera di Commercio per aver investito economicamente per avere una piattaforma che accolga il progetto e alla grande collaborazione sempre più proficua con i referenti scolastici”.

Un’opportunità importante per i ragazzi e le famiglie in questo momento difficile per scegliere in tranquillità il proprio percorso futuro.

“L’obiettivo è che gli studenti possano fare una scelta ponderata e univoca così da evitare il ri-orientamento e la dispersione scolastica – ha precisato Maurizio Ieria dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como – Stiamo già comunicando le attività della piattaforma alle scuole medie che a loro volta informeranno le famiglie le quali riceveranno anche un breve manuale di istruzioni”.

Anche il mondo del lavoro in prima linea

Anche le associazioni di rappresentanza dei territori comaschi e lecchesi ANCE Como, API Lecco-Sondrio, CDO Como; Confcooperative Insubria, Cna del

Lario e della Brianza, Confartigianato Imprese Como e Lecco, Confocommercio Lecco, Confindustria Como e Lecco-Sondrio, sostengono ampiamente la scelta della CCIAA di Como – Lecco di realizzare Young Digital Edition 2020 all’ interno della piattaforma Digitale per l’Orientamento per avvicinare il mondo della Scuola al mondo del lavoro.

In particolare le associazioni di rappresentanza contribuiranno alla realizzazione della piattaforma e dell’evento Young con dei “contenuti speciali” relativi al mondo del lavoro, che verrà rappresentato con video – testimonianze di imprenditori dei vari settori dell’economia del nostro territorio. Sarà un’occasione unica per genitori ed allievi per conoscere ed approfondire le realtà economiche del territorio, ascoltando persone che vivono quotidianamente la sfida di “stare sul mercato” e conoscono in profondità le “filiere di business” in cui sono inseriti.

Link di accesso alla piattaforma da cui sarà possibile visionare l’intero calendario degli appuntamenti (dal 23 dicembre 2020)

www.eventi-digitali.online/youngdigital/