Lurate vince a tavolino con Pescate e resta in vetta, Appiano ok nel derby con Figino, ko Antoniana e Inverigo

Il 4° turno del Girone C del campionato di Divisione Regionale 3 va in archivio con un colpo di scena. La Kaire Sport Lurate Caccivio infatti aveva perso sul campo lo scontro diretto con Pescate ma si è vista assegnare la vittoria a tavolino per 20-0 per la posizione irregolare di un membro dello staff della squadra lecchese.
La situazione
Lurate quindi resta in vetta con Cesano Seveso davanti all’Indipendente Appiano Gentile che pur soffrendo nel finale ha vinto a domicilio il derby con Figino. Ferma al palo con il Figino anche l’Antoniana Como caduta sul campo della capolista Cesano Seveso. Il turno si è poi chiuso con il posticipo domenicale amarissimo per il Gigante Inverigo ko sul campo del Lesmo. Già questa sera, mercoledì, si torna in campo con l’anticipo ad Appiano Gentile dove l’Indipendente ospita la Gerardiana Monza per continuare la sua scalata.
I risultati del 4° turno del girone C
Giovedì 23 Sanfru-Masters Carate 70-55, venerdì 24 Lentate-Gerardiana 82-66, ore 21.30 Cesano Seveso- Antoniana80-72, ore 21.30 Appiano Gentile-Figino 67-66, ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Pescate 52-63 tramutato in 20-0 per (SD CENTRO BASKET PESCATE:perdita gara per posizione irregolare 2° Assistente/Addetto alle statistiche nei campionati regionali causa mancanza del 1° Assistente). Domenica 26 ore 18 Lesmo-Inverigo 64.45. Nova riposa.
La classifica aggiornata del girone C
Cesano Seveso, Kaire Sport Lurate 8; Pescate, Appiano Gentile 6; Nova Milanese , Basket Groane Lentate, Lesmo 4; Il Gigante Inverigo, Masters Carate Brianza, Gerardiana Monza, Sanfru Monza 2: Anors Figino, Antoniana Como 0.
Così il cartellone del 5° turno del girone C
Mercoledì 29 ottobre ore 21.30 Appiano Gentile-Gerardiana Monza; giovedì 30 ore 21.15 Antoniana Como-Kaire Sport Lurate, venerdì 31 ore 21.15 Figino-Nova, Pescate-Masters Carate, ore 21.30 Il Gigante Inverigo-Cesano Seveso, Lesmo-Sanfru,