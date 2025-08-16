A 11 anni si laurea campione di Minibike

Il piccolo Nicola ha vinto l’European Championship 2025, a Visonta

Successo conquistato da Nicola Danzi, 11enne di Appiano Gentile. Diplomato alla scuola primaria di Oltrona di San Mamette, il piccolo ha vinto l’European Minibike Championship 2025, a Visonta, in Ungheria, da venerdì 1° a domenica 3 agosto, sulla pista "Black Star Speedway", lunga 1,268 chilometri. Vittoria nella categoria "Ohvale 110", che prende il nome dal marchio della moto.

E' Nicola, pilota del team "M&T Squadra corse", a raccontare come non soffra i salti di categoria, ma anzi li domini:

"Sono forte, nella mia testa me lo ripeto sempre. Sono la persona più felice del mondo. E’ una passione che non cambierei per tutti i soldi del mondo. Ringrazio i miei genitori, fanno tantissimi sacrifici per me. Gli voglio un mondo di bene".

Esprime orgoglio papà Tiziano Danzi:

"Emozioni incredibili, quasi estenuanti. Durante la gara si vive una tensione clamorosa. Nessuno si aspettava un risultato del genere. Mio figlio pesa 40 chilogrammi, almeno 10 in più rispetto alla media dei piloti avversari, e porta occhiali da vista che gli danno fastidio durante la gara. Nonostante questo doppio "svantaggio", ha trionfato. Io, mia moglie Luana e mia figlia Noemi siamo contentissimi. Importante, però, mantenere i piedi per terra".