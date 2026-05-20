Dopo l’annuncio dell’Acqua S.Bernardo Cantù dell’ingaggio del nuovo General Manager Simone Giofrè, è andata in scena ieri, martedì 19 maggio, la presentazione ufficiale del nuovo dirigente.

Acqua S.Bernardo Cantù, si presenta il nuovo GM Giofrè

Per Giofrè, si tratta di un ritorno a casa, visto che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della palla a spicchi proprio con i Brianzoli ormai 15 anni fa.

Il GM ha affrontato diversi temi durante la conferenza stampa, sottolineando il blasone e la storia dei brianzoli. Concetti che cercherà di trasmettere anche a giocatori e staff:

“Questa mattina, riflettendo su cosa dire, mi è venuto in mente un numero: 000105, che è il codice di affiliazione alla FIP di Pallacanestro Cantù, il codice più antico di una società ancora attiva in Italia, è qualcosa che mi fa venire la pelle d’oca. Cercherò di trasmettere a chi verrà qua a lavorare e a giocare i valori e le radici di questa storia. Sono molto felice di far parte di un progetto che si affaccia verso una nuova epoca, grazie alla nuova arena che ci porterà in un futuro in cui lo sport sta cambiando e, per poter proseguire a certi livelli, deve diventare business. Vorrei essere un portatore sano di questi valori nei confronti di chi arriverà qui e restituire a Pallacanestro Cantù quanto mi ha dato e quanto ho imparato nelle esperienze fatte in giro per l’Italia. Cercheremo di fare il miglior lavoro possibile, dando più del 100%, per ottenere il massimo delle nostre possibilità”.

L’intervento del presidente

Presente alla presentazione anche il presidente dei canturini, Roberto Allievi:

“Sono sicuro che Simone si integrerà al meglio nella struttura e nella famiglia di Pallacanestro Cantù. Con lui inizia un progetto sportivo completamente nuovo. Sono certo che darà il meglio di se stesso e saprà dare gli input corretti per affrontare le prossime stagioni e migliorare la posizione della nostra squadra, vivendo già dall’anno prossimo un campionato più tranquillo e arrivando progressivamente al livello che la nostra storia, i tifosi e gli sponsor meritano. Ringrazio infine Sandro Santoro per il lavoro fatto negli ultimi anni e per la sua dedizione”.

Infine nella conferenza stampa è intervenuto anche Andrea Mauri, AD di Cantù Next: