Si è tenuta questa mattina, mercoledì 15 marzo 2023, presso la splendida location del Golf Club di Villa d'Este a Montorfano, la conferenza stampa di presentazione della nuova partnership siglata dall'Acqua San Bernardo con la Federazione Italiana Golf.

Acqua S.Bernardo e il golf, un legame sempre più forte: ora è partner ufficiale

Relatori della mattinata, con l'obiettivo di presentare il lungo e in largo la nuova partnership, il direttore generale di Acqua S.Bernardo Antonio Biella, il vice presidente della FIG Stefano Mazzi, il direttore marketing di Infront Italy Stefano Deantoni e il direttore del Golf Club di Villa d'Este Andrea Contigiani.

La nuova partnership nasce in realtà già da una precedente e assodata collaborazioni tra le due compagini. Infatti da alcune stagioni S.Bernardo ha anche scelto di dare il nome a un proprio trofeo, che si disputa su alcuni green nazionali. Ora si è compiuto un naturale passo successivo.

"Il golf è una disciplina che coniuga l'eleganza con il vivere tra il verde, nella natura - ha esordito Biella - per questo siamo particolarmente fieri di essere partner della Federazione Italiana Golf un'iniziativa che mette al centro i valori che S.Bernardo. Sport ad altissimo livello, con i migliori specialisti del green, ma anche tante giornate di vita sana, in movimento e all'aria aperta, che ben si concludono con momenti conviviali, tra amici che si ritrovano intorno a una tavola su cui non possono mancare le Gocce S.Bernardo, le bottiglie create in esclusiva dal designer Giorgetto Giugiaro per la leggerissima acqua italiana, che con il suo basso residuo fisso e il ph neutro, si sposa con l'autenticità di ogni portata studiata da sapienti mani di chef esaltando anche i sentori di tutti i calici di nobile vino".

Confermato, infine, lo stravagante premio messo in palio dalla stessa Acqua S.Bernardo per chiunque riesca a mettere a segno un "hole in one", una buca con un solo tiro. Il premio, già vinto lo scorso anno da Maria Pia Ambrosoli, è un intero bilico di acqua minerale.