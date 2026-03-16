Al vertice frenano Lurate e Appiano, salgono Inverigo e Antoniana che mirano i playoff

Nel fine settimana è andato in archivio l’8° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2 che nel girone C è stato negativo per le due nostre portacolori di alta classifica.

Le sconfitte

Entrambe al tappeto infatti le due squadre lariane al secondo posto sia la Kaire Sport Lurate Caccivio travolta a Carate Brianza così come l’Indipendente Appiano Gentile battuta nel big match dal Cesano Seveso che l’ha anche agganciata a quota 26. Sorridono invece l’Antoniana Como che si conferma in un buon momento andando a sbancare Pescate e anche il Gigante Inverigo che si è riscattato superando in casa la Mia Lentate. Turno di riposo invece per il Figino.,

I risultati dell’8° turno di ritorno girone C

Pescate-Antoniana Como 75-80, Inverigo-Mia 85-75, Cesano Seveso-Appiano Gentile 72-63, Nova-Lesmo 84-89, Masters Carate-Kaire Sport Lurate Caccivio 83-53, Gerardiana Monza-Sanfru 66-54.

La classifica del girone C, DR2

Lesmo 30; Appiano Gentile, Kaire Sport Lurate, Cesano Seveso 26; Masters Carate, Antoniana Como 22; Pescate 20; Inverigo 18; Mia Lentate 16; Sanfru 14; Nova, Gerardiana Monza 12; Figino 8.

Il cartellone del 9° turno di ritorno girone C

Venerdì 20 marzo Mia Lentate-Sanfru, ore 21.15 Figino-Masters Carate, 21.30 Gerardiana Monza-Antoniana Como, Nova Milanese-Cesano Seveso. Appiano Gentile-Inverigo, domenica 22 ore 18 Lesmo-Kaire Sport Lurate Caccivio.