Albese Volley: trasferta amara a Padova con un secco 3-0

Trasferta amara per l’Albese Volley, quella di domenica 17 novembre, dove ha incassato un 3-0 sul campo di Padova.

L'Albese Volley, in occasione del 7° turno d'andata di serie A2 femminile, ha dovuto incassare la terza sconfitta consecutiva battuta con un secco 3-0 dalla Nuvoli’ Altafratte. Capitan Martina Veneriano e compagne scivolano così al settimo posto e ora cercheranno di preparare al meglio la prossima sfida casalinga di domenica 24, alle 16, contro Narconon Volley Melendugno che le precede in classifica di due punti.

Il tabellino di Nuvoli’ Altafratte Padova-Tecnoteam Albese Volley 3-0

Parziali: 25-16, 25-22, 25-16

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 1, Esposito 13, Bovo 12, Grosse Scharmann 9, Fiorio 15, Micheletti 4, Maggipinto (L), Talerico. Non entrate: Fanelli, Pridatko, Occhinegro (L), Esposito. All. Sinibaldi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 5, Veneriano 3, Colombino 7, Longobardi 13, Taje' 3, Rimoldi, Pericati (L), Bernasconi 3, Baldi 2, Mancastroppa, Radice. Non entrate: Vigano, Mazzon (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: D'Argenio, Laghi.

Risultati del 7° turno d'andata girone B serie A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (17-25, 15-25, 16-25)

Narconon Volley Melendugno-Volley Hermaea Olbia 0-3 (24-26, 21-25, 18-25)

Tenaglia Abruzzo Volley-U.S. Esperia Cremona 0-3 (15-25, 18-25, 20-25)

Itas Trentino-Imd Concorezzo 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-10)

Classifica del girone B serie A2 donne

Itas Trentino 19 (7 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 15 (5 – 2); Nuvoli’ Altafratte Padova 13 (4 – 3); Trasporti Bressan Offanengo 11 (4 – 2); Narconon Volley Melendugno 11 (4 – 3); U.S. Esperia Cremona 11 (3 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 4); Volley Hermaea Olbia 6 (2 – 4); Imd Concorezzo 5 (1 – 6); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 6).

Programma dell'8° turno del girone B serie A2 donne

Domenica 24 novembre ore 16 Tecnoteam Albese Volley Como – Narconon Volley Melendugno ; ore 17 Nuvoli’ Altafratte Padova – Trasporti Bressan Offanengo, Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino, Futura Giovani Busto Arsizio-Tenaglia Abruzzo Volley, Esperia Cremona-Imd Concorezzo.