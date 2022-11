Alfredo Marson insignito della Stella d'Oro al Merito Sportivo

Lo storico presidente, e fondatore, della Briantea84 Alfredo Marson, scomparso quest'estate, è stato insignito di un nuovo illustre riconoscimento, la Stella d'Oro al Merito Sportivo.

Nella serata di domenica 27 novembre si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze paralimpiche 2021 per conto del Cip Lombardia guidata dal presidente Pierangelo Santelli e condotta dal giornalista Claudio Arrigoni. Alfredo Marson è stato insignito con la Stella d’Oro al Merito Sportivo, a ritirare il premio c’era la figlia Giorgia Marson in un evento che è stato arricchito dal ricordo del presidente e fondatore di Briantea84 scomparso tre mesi fa. Nella location del Crowne Plaza di San Donato Milanese tanti i riconoscimenti assegnati a società sportive, dirigenti e atleti del territorio.

"Mio papà è stato un visionario che ha fatto tantissimo per molte persone e che mi rende piena di orgoglio - ha commentato Giorgia Marson, nel Consiglio direttivo di Briantea84 -. Le vite come le sue non sono perse, ma vissute fino alla fine con passione. Come Briantea84 andremo avanti con la stessa energia, ad ogni costo, faremo tutto il possibile. Siamo stati contagiati dalla sua forza. Tutti noi dobbiamo qui presenti dobbiamo continuare a fare, perché il lavoro è tanto. Auguri a tutti e grazie per questo riconoscimento importantissimo".