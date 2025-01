Altra vittoria per la Pallacanestro Cantù: battuta la Juvi

La Pallacanestro Cantù prosegue nella sua striscia positiva e, dopo un’altra prova convincente, sbanca in maniera autorevole anche il PalaRadi di Cremona. Una serata, quella di ieri, mercoledì 15 gennaio 2024, che ha regalato un sorriso ai tifosi.

Pallacanestro Cantù: la cronaca del match

Cremona parte fortissimo e, sulle ali di Brown e di un’ottima percentuale da tre punti, si mette subito al comando della partita. L’Acqua S.Bernardo però rimane sempre in scia e ricuce il divario, fino a trovare il primo vantaggio con uno scatenato Basile che supera così la doppia cifra personale. I biancoblù difendono il mini-vantaggio fino al 24-26 della prima sirena. Le percentuali calano nei primi minuti del secondo quarto, l’Acqua S.Bernardo ne approfitta per provare il primo allungo con una penetrazione di Moraschini che vale il +6. Brown però continua a essere particolarmente ispirato e annulla il vantaggio. Non è da meno un Basile da 22 punti all’intervallo, che propizia la fuga nel finale di una Cantù che va negli spogliatoi sul 40-47.

Canturini bravi a gestire il vantaggio

Cremona cerca subito di ridurre il divario, ma una glaciale tripla in contropiede di Moraschini gela i padroni di casa. L’Acqua S.Bernardo ne approfitta per prendere lo slancio e raggiungere il primo vantaggio in doppia cifra della gara. La JuVi non si arrende e, passo dopo passo, arriva a dimezzare il divario. Il canestro di Piccoli sigilla però il 59-65 di fine terzo quarto. Okeke e Baldi Rossi segnano i primi 9 punti dell’ultima frazione, indirizzando la partita. Cremona non si arrende e continua a provarci, ma i biancoblù sono bravi a gestire il vantaggio e rimangono sempre avanti di almeno dieci punti fino all’ultimo minuto. È Moraschini a chiudere definitivamente, finisce 72-81.

Il tabellino

FERRARONI JUVI CREMONA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 72 – 81 (24-26, 16-21, 19-18, 13-16)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 2, Baldi Rossi 9, Moraschini 16, De Nicolao 3, Piccoli 3, Basile 29, Hogue 11, Riismaa 2, Possamai, Okeke 6.

Ferraroni JuVi Cremona: Zampogna, Brown 16, Bertetti 9, Frigerio N.E., Polanco 10, La Torre, Barbante 9, Caporaso N.E., Tortu, Massone 15, Morgillo 6, Giombini 7.

Arbitri: Barbiero, Perocco, Castellano.

Il commento di coach Brienza dopo Cremona-Cantù

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù a Cremona. "Sono molto contento. Sapevamo che Cremona avrebbe tenuto fin da subito un ritmo molto alto, perché è la sua caratteristica. Nei primi 4-5 minuti noi siamo stati un po’ troppo soft, ma va dato merito a Cremona che ha fatto alcuni canestri di grande qualità. Quando abbiamo alzato l’intensità e fatto qualche piccolo aggiustamento, siamo riusciti a recuperare e a creare il primo break. Da lì in poi siamo stati bravi a gestire i tentativi di rimonta di Cremona, riuscendo a trovare sempre buone soluzioni in attacco, nonostante loro abbiano cambiato diverse volte tipo di difesa. Nel complesso è stata una buona prestazione. Questa partita mi preoccupava molto, perché Cremona è una squadra con talento e quando trova la giornata giusta può essere veramente pericolosa. I ragazzi però hanno risposto benissimo e siamo contenti. Adesso pensiamo alla partita di domenica con Rieti".