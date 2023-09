Anche la Briantea84 torna a scuola: primo giorno di allenamento quasi al completo

Tempo di tornare a scuola, ma anche tempo di tornare in campo per l'UnipolSai Briantea84 Cantù che ieri, lunedì 11 settembre 2023, ha svolto la prima sessione di allenamento stagionale quasi al completo e agli ordini di coach Josef Jaglowski.

La squadra si è radunata ufficialmente sul parquet del PalaMeda dopo il periodo estivo e i vari impegni con le nazionali. Gli atleti nelle scorse settimane hanno comunque continuato a svolgere degli allenamenti in forma individuale.

Il ritorno di Berdun al PalaMeda, presenti anche Ruggeri, Sbuelz e Patwald

Tra i neo arrivati, subito in campo i due argentini Adolfo Berdun e Maximiliano Ruggeri, mentre Alessandro Sbuelz e Anne Patzwald sono arrivati nel tardo pomeriggio e svolgeranno il primo allenamento nella giornata di oggi, martedì 12 settembre. Presente anche Davide Schiera, ancora fermo ai box per infortunio. Nei prossimi giorni si aggregheranno al gruppo anche capitan Jacopo Geninazzi e Simone De Maggi, in questi giorni entrambi sono diventati papà.

Per tutta la settimana la UnipolSai svolgerà un allenamento quotidiano, in parallelo a tutto il lavoro svolto in palestra e in sala pesi. Da lunedì 18 settembre saranno doppie le sedute per iniziare a guardare all’inizio del campionato, con la UnipolSai che debutterà al PalaMeda sabato 21 ottobre alle 15 contro la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic.