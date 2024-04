Anticipi amari per Comense, Antoniana, Figino e Lomazzo, ride solo l'Alebbio

Tempo di giro di boa anche nella seconda fase dei vari gironi del campionato di Divisione Regionale 2.

Gli anticipi

Molte squadre hanno giocato d'anticipo il 3° turno d'andata che però ha sorriso solo all'Alebbio Como vittorioso ieri nel girone Iron contro il Parabiago, ko invece il Lomazzo. Così come nel girone Bronze sono cadute ieri sera sia Comense che Antoniana Como entrambe in trasferta e mercoledì il Figino nel girone Silver. Stasera invece nel girone Gold scendono in campo sia la capolista Tavernerio in casa contro Tradate che il Lurate Caccivio ospite a Cassano Magnago.

Programma del 3° turno del girone Bronze Ovest

Giovedì 18 ore 21.15 Gavirate-Comense 74-67, Canegrate-Antoniana 77-66, venerdì 19 Cardano-Giussano.

Classifica del girone Bronze Ovest

Comense, Antoniana Como, Gavirate, Canegrate 8; Cardano, 5 Fuori Giussano 4.

Programma del 3° turno del girone Iron Ovest

Mercoledì 17 aprile Carnate-Origgio 75-83, giovedì 18 Alebbio-Parabiago 73-69, Legnano-Lomazzo 48-41

Classifica del girone Iron Ovest

Legnano, Origgio 12; Alebbio Como 10; Carnate, Lomazzo 4; Parabiago 0.

Programma del 3° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 17 aprile Figino-Bosto 61-66, venerdì 19 Centro Sportivo Giovanile-Pescate, Cesano Seveso-Robur Saronno.

Classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo, Pescate 8; Figino, Robur Saronno, Bosto 6; Cesano Seveso 4.

Programma del 3° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 19 aprile Malnate-Lesmo, ore 21.15 Tavernerio-Tradate, Cassano Magnago-Lurate Caccivio

Classifica del girone Gold Ovest

Tavernerio 12; Cassano Magnago, Tradate 6; Lesmo, Malnate 4; Lurate Caccivio 2.