DR2: posticipo domenicale amaro per Figino, vanno a segno Tavernerio e Lurate

Basket: si è chiuso ieri il 2° turno della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 2 e lo ha fatto con una pesante sconfitta subita dal Figino sul campo della Robur Saronno. Figino già mercoledì 17 tornerà in campo per aprire il 3° turno del girone Silver ospitando il Bosto. Nel girone Gold invece doppietta vincente per Tavernerio e Lurate Caccivio che permette alla prima di mantenere la vetta e alla seconda di muovere la classifica. Da segnalare nel girone Iron anche il ritorno al successo del Lomazzo mentre l'Alebbio è caduto a Origgio.

Risultati del 2° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 12 aprile ore 21.15 Tavernerio-Malnate 61-51, Kaire Sport Lurate-Tradate 72-68; domenica 14 Lesmo-Cassano Magnago 90-92.

Classifica del girone Gold Ovest

Tavernerio 12; Cassano Magnago, Tradate 6; Lesmo, Malnate 4; Lurate Caccivio 2.

Programma del 3° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 19 aprile Malnate-Lesmo, ore 21.15 Tavernerio-Tradate, Cassano Magnago-Lurate Caccivio

I risultati del 2° turno del girone Silver Ovest

Giovedì 11 aprile Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo-Cesano Seveso 67-74, venerdì 12 Pescate-Bosto 85-77; domenica 14 ore 18 Robur Saronno-Figino 74-54.

Classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo, Pescate 8; Figino, Robur Saronno 6; Bosto, Cesano Seveso 4.

Programma del 3° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 17 aprile ore 21.30 Figino-Bosto, venerdì 19 Centro Sportivo Giovanile-Pescate, Cesano Seveso-Robur Saronno.

Risultati del 2° turno del girone Bronze Ovest

Martedì 9 aprile ore 21.15 Antoniana Como-Gavirate 76-67, 5 Fuori Giussano-Canegrate 54-71, Mercoledì 10 ore 21.30 Comense-Il Cuoricino Cardano 83-70.

Classifica del girone Bronze Ovest

Comense, Antoniana Como 8; Gavirate, Canegrate 6; Cardano, 5 Fuori Giussano 4.

Programma del 3° turno del girone Bronze Ovest

Giovedì 18 ore 21.15 Gavirate-Comense, Canegrate-Antoniana, venerdì 19 Cardano-Giussano.

Risultati del 2° turno del girone Iron Ovest

Mercoledì 10 aprile Legnano-Carnate 54-53, venerdì 12 ore 21.30 Origgio-Alebbio 64-58, Lomazzo-Parabiago 63-46.

Classifica del girone Iron Ovest

Legnano, Origgio 10; Alebbio Como 8; Carnate, Lomazzo 4; Parabiago 0.

Programma del 3° turno del girone Iron Ovest

Mercoledì 17 aprile Carnate-Origgio, giovedì 18 ore 21.30 Alebbio-Parabiago, 21.30 Legnano-Lomazzo