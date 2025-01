Anticipi vincenti per Cabiate che ferma la capolista e per il Rovello Porro

Doppietta vincente per i colori lariani negli anticipi del 1° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1.

I successi

Ieri sera infatti fragorosi successi casalinghi sia per il Cabiate che ha fermato la capolista Calolziocorte che per il Rovello Porro che ha travolto la Civatese salendo al secondo posto solitario. Oggi tocca all'Appiano Gentile di scena a Morbegno mentre posticipi domenicali esterni sia per Erba a Villasanta che per Inverigo con il Nibionno.

I tabellini degli anticipi lariani

Pallacanestro Cabiate - Carpe Diem Calolziocorte 64 - 51 Parziali 16-12, 32-24, 43-38

Pallacanestro Cabiate : Arienti Andrea 14, Passero Davide 11, Orsi Mattia 8, Sirtori Vittorio 8, Ruzzon Marco 7, Tamsna Omar 5, De Piccoli Andrea 4, Bloise Mattia 3, Marchetti Federico 2, Pessina Daniele 2, Girardi Nicolò ne, All. Scotti

Basket Rovello - Civatese 81 - 63 Parziali 19-25, 35-39, 65-45

Basket Rovello : Ronchetti Paolo 15, Caccia Luca 13, Olgiati Lorenzo 13, Tommaselli Jacopo 13, Nobili Andrea 9, Borsani Riccardo 8, Pozzi Alessandro 7, Rampoldi Davide 2, Cattaneo Simone 1, Galbusera Andrea , Seregni Davide. All. Rossini.

Programma 14° turno primo di ritorno del girone Est C

Venerdì 17 gennaio Cusano-Binzago 73-61, Cabiate-Calolziocorte 64-51, Rovello-Civatese 81-63, Paderno-Sondrio 71-58; sabato 18 ore 20.30 Morbegno-Appiano Gentile, domenica 19 ore 18 Villasanta-Le Bocce Erba; ore 19 Nibionno-Il Gigante Inverigo.

La classifica del girone Est C

Calolziocorte 24; Rovello Porro 20; Morbegno, Binzago, Villasanta, Le Bocce Erba, Paderno 18; Cabiate 14; Cusano12; Civatese 10; Nibionno, Sondrio 8; Inverigo 4; Indipendente Appiano Gentile 0.