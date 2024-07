Appiano Gentile, Inverigo e Cabiate ripescate in Divisione Regionale 1

Buone nuove d'estate per alcune società del basket comasco sono arrivate in queste ultime ore dalla Federazione regionale.

La Fip Lombardia infatti ha ufficializzato i ripescaggi di Indipendente Appiano Gentile, Il Gigante Inverigo e Pallacanestro Cabiate che dopo la retrocessione subita nell'ultima annata giocheranno nel campionato di Divisone Regionale 1 2024/25. Sia Indipendente che Il Gigante hanno iniziato subito a costruire le squadre per la prossima stagione partendo dai nuovi coach.

Appiano Gentile infatti ha comunicato di avere affidato la panchina della prima squadra a Fabio Brunati ex di Seregno, Giussano e Lissone mentre nei prossimi giorni parlerà con alcuni nuovi giocatori.

Già in pista anche Inverigo che ha ufficializzato il nuovo coach: la scelta è ricaduta su Riccardo Gorla ex Antoniana Como che sarà affiancato da Alessandro Ciceri. Queste le prime parole del neo coach Gorla:

"Conosco molto bene l'ambiente e quando mi si è presentata questa occasione, non ho esitato un solo istante ad accettare questa sfida. Ho molti amici all'interno della società ed è un piacere tornare a lavorare con loro e per loro. Stiamo cambiando molto, il lavoro non sarà agevole, ma l'obiettivo è tornare protagonisti. Forza Inverigo!"