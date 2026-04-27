Appiano Gentile, Lurate, Antoniana Como e Inverigo: poker lariano ai playoff

Calato il sipario sulla stagione regolare del girone E e definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale

Si è chiusa la stagione regolare del campionato di Divisione Regionale 2 maschile e anche nel girone C si sono giocate le ultime gare che hanno emesso i verdetti.

Le gare

Ben quattro squadre comasche sorridono perchè possono festeggiare la qualificazione ai playoff. Al secondo posto Appiano Gentile grazie anche all’ultimo successo centrato nel derby contro Lurate Caccivio che invece termina in quarta piazza. Appiano nel 1° turno playoff sfiderà con il fattore campo a favore il Pescate mentre Lurate affronterà il Masters Carate Brianza. Bene anche l’Antoniana Como che ha chiuso al sesto posto e affronterà nei quarti il Cesano Seveso.

Ultimo a staccare il biglietto playoff è stato il Gigante Inverigo che, battendo in casa la Gerardiana Monza, ha chiuso all’ottavo posto e nei quarti sfiderà la capolista Lesmo. Figino invece chiude ultimo e dovrà cercare la salvezza nei playout.

I risultati del 13° turno, ultimo di ritorno girone C

Lesmo-Masters Carate 49-72; Figino-Pescate 54-82, Inverigo-Gerardiana 76-68, Appiano Gentile -Lurate Caccivio 61-52, Cesano Seveso-Mia Lentate73-79, Nova-Sanfru 60-85.

La classifica aggiornata del girone C

Lesmo, Indipendente Appiano Gentile 34; Cesano Seveso 32; Kaire Sport Lurate Caccivio 30; Masters Carate 28; Antoniana Como 26; Pescate, Inverigo, Mia Lentate 24; Sanfru, Nova Milanese 16; Gerardiana Monza 14; Figino 10.

Playoff girone C

Lesmo (1)-Inverigo (8), Indipendente Appiano Gentile (2)-Pescate (7), Cesano Seveso (3)-Antoniana Como (6), Kaire Sport Lurate Caccivio (4)-Masters Carate Brianza (5).