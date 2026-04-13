Appiano perde il big match con Lesmo è viene agganciata in vetta, sorride solo Inverigo

Terzultimo turno scoppiettante nel girone C di Divisione Regionale 2.

Le gare

C’era grande attesa per lo scontro al vertice tra la capolista Appiano Gentile e il Lesmo, una sfida che però la squadra lariana diretta da coach Paolo Zandalini ha perso a domicilio venendo così agganciata in vetta non solo dal Lesmo ma anche dal Cesano Seveso che ha travolto il Figino. Ko anche l’Antoniana Como a Lentate. Unica squadra nostrana a sorridere è stata Inverigo che in casa ha battuto in volata e di misura il Nova Milanese per 75-74 facendo un passo importante verso i playoff quando mancano solo due turni alla fine della stagione regolare.

Il programma dell’11° turno di ritorno girone C, DR2

Sanfru-Pescate 60-61, Mia Lentate-Antoniana Como 81-73, ore 21.15 Inverigo-Nova 72-71, Cesano Seveso-Figino 68-39, Carate-Gerardiana Monza 82-69, Appiano Gentile-Lesmo 56-74. Ha riposato Lurate Caccivio

La classifica aggiornata del girone C

Indipendente Appiano Gentile, Lesmo, Cesano Seveso 32; Kaire Sport Lurate Caccivio 28; Masters Carate 26; Antoniana Como 24; Pescate, Il Gigante Inverigo, Mia Lentate 22; Gerardiana, Sanfru, Nova 14; Figino 8.

Il programma del 12° turno, penultimo di ritorno

Già giocata 9 Mia Lentate-Appaino 60-95, giovedì 16 ore 21.15 Antoniana-Inverigo, venerdì 17 Pescate-Lesmo, 21.15 Figino-Sanfru, 21.30 Kaire Sport Lurate-Cesano Seveso, Nova-Masters Carate