Appiano stoppa e aggancia Cesano Seveso e Lurate ancora al tappeto, ko anche Inverigo

Un quartetto al comando del girone C del campionato di Divisione Regionale 2 al termine dell’8° turno che si è completato con alcuni risultati importanti.
Le gare
Su tutti il successo casalingo dell’Indipendente Appiano Gentile che ha stoppato e agganciato a quota 12 punti il Cesano Seveso.
Così coach Paolo Zandalini:
“Primo tempo equilibrato poi siamo andati avanti noi anche di 10 punti ma dopo l’intervallo ci hanno preso e sorpassato. Siamo stati bravi a rimanere attaccati e poi a piazzare l’allungo decisivo nell’ultimo quarto”.
A quota 12 si ferma anche al Kaire Sport Lurate al secondo ko di fila in casa contro il Carate Brianza mentre sale il Lesmo che ha battuto la Nova Milanese. Da segnalare il nuovo ko del Il Gigante Inverigo sul campo del Lentate.
I risultati dell’8° turno girone C
Giovedì 20 Antoniana-Pescate 76-49, Sanfru-Gerardiana 60-59; venerdì 21 Lentate-Inverigo 70-65, Indipendente Appiano-Cesano Seveso 74-67, Kaire Sport Lurate-Masters Carate 66-74, Lesmo-Nova Milanese72-69.
La classifica aggiornata del girone C
Kaire Sport Lurate, Cesano Seveso, Appiano Gentile, Lesmo 14; Lentate 10; Pescate, Masters Carate 8; Sanfru Monza 6; Nova, Inverigo, Figino 4; Gerardiana Monza, Antoniana Como 2.