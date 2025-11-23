Appiano stoppa e aggancia Cesano Seveso e Lurate ancora al tappeto, ko anche Inverigo

Un quartetto al comando del girone C del campionato di Divisione Regionale 2 al termine dell’8° turno che si è completato con alcuni risultati importanti.

Su tutti il successo casalingo dell’Indipendente Appiano Gentile che ha stoppato e agganciato a quota 12 punti il Cesano Seveso.

Così coach Paolo Zandalini:

“Primo tempo equilibrato poi siamo andati avanti noi anche di 10 punti ma dopo l’intervallo ci hanno preso e sorpassato. Siamo stati bravi a rimanere attaccati e poi a piazzare l’allungo decisivo nell’ultimo quarto”.