Si è tenuta ieri sera, martedì 27 settembre 2022, la tradizionale presentazione della Pallacanestro Cantù in piazza Garibaldi. Ad accogliere, con cori, fumogeni, applausi e incitamenti, i giocatori, lo staff e la dirigenza del Cantù più di 200 tifosi.

Credit foto: Pallacanestro Cantù.

Bagno di folla per la Pallacanestro Cantù nella presentazione ai tifosi in piazza Garibaldi

La seconda presentazione nel giro di due giorni, dopo che lunedì la squadra di coach Meo Sacchetti e l'intera società si erano presentati agli sponsor e alle istituzioni al Castello di Casiglio. Questa volta staff e giocatori canturini si sono presentati ai propri tifosi, che ancora una volta non hanno tradito le aspettative.

Ad aprire la serata e fare gli onori di casa non poteva che essere il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, che ha sottolineato: "Sarà un’annata decisiva, all’insegna dello slogan #RoadTo24. L’Amministrazione sarà vicina alla società, sugli spalti per tifare e negli uffici per realizzare la nuova arena. Sarà un percorso difficile, ma lavoriamo con il supporto di tanti, anche di Regione Lombardia e delle istituzioni".

La parola è poi passata al Presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi, che ha garantito: "Massimo impegno e passione per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati". Successivamente è stato il turno del Presidente di Tutti Insieme Cantù, Angelo Passeri, che ha voluto rimarcare: "L’importanza del modello organizzativo e gestionale con cui opera il nostro Club, un modello virtuoso di società diffusa unico nel suo genere".

A seguire una gradita sorpresa con la presentazione della nuova mascotte, il cui nome verrà scelto proprio dai tifosi con un contest sui social di Pallacanestro Cantù al via in questi giorni.

La presentazione del roster 2022/23

La serata è entrata nel vivo con la passerella dei giocatori, che a uno a uno sono saliti sul palco per qualche battuta, ma soprattutto per prendersi l'abbraccio dei tifosi. A scaldare il pubblico ci hanno pensato coach Sacchetti, il Direttore Sportivo Fabrizio Frates e il General Manager Alessandro Santoro.

Al termine della serata, organizzata grazie al supporto di Acqua S.Bernardo, BCC Cantù e Lillà Fiori ed Eventi, i due presentatori, Alessandra D’Angiò e Edoardo Ceriani, sono stati omaggiati con le nuove divise ufficiali da gara, realizzate dallo sponsor tecnico Bitre. Da segnalare la massiccia presenza degli Eagles Cantù con striscioni, cori, bandiere e una torciata finale che ha letteralmente infiammato Piazza Garibaldi.

Su quest'onda d'entusiasmo la squadra ora si proietta verso la prima giornata di Campionato di Serie A2, la quale si giocherà fuori casa, a Milano, nel derby contro l'Urania.