Basket: anticipi fortunati in Dr1 vincono a domicilio Appiano e Inverigo

Anticipi fortunati ma soprattutto vincenti nel penultimo turno della seconda fase in Divisione Regionale 1 per i colori lariani. Ieri sera infatti doppio colpo a domicilio per l'Indipendente Appiano Gentile che ha inanellato la terza vittoria consecutiva in autogestione domando il Paderno nel girone Silver mentre nel girone Bronze successo pesante per il Gigante Inverigo che ha battuto e agganciato a quota 10 punti l' U.S. S. Antonino Centro. Posticipi domenicali domani per Villa Guardia a Milano contro il Mojazza e nel girone Gold per Erba in casa con Bollate e per i Cucciago Bulls attesi a Seregno.

I tabellini degli anticipi lariani

Indipendente Appiano - Paderno Dugnano 61 - 49 Parziali 21-14, 36-22, 46-41

Appiano : Leva Matteo 15, Borsani Riccardo 12, Ferloni Simone 11, Lanzi Lorenzo 10, Clerici Alex 7, Castelli Alessandro 5, Castelli Federico 1. All. Leva.

Il Gigante Inverigo - U.S. S. Antonino Centro 67 - 61 Parziali 22-16, 40-27, 55-43

Il Gigante Inverigo : Garota Giacomo 12, Terraneo Mattia 12, Galli Federico 10, Carcano Nicolò 9, Cappelletti Simone 8, Motta Cristiano 7, Broggi Matteo 5, Gafforelli Tommaso 3, Caggio David 1, Bianchi Omar, Galli Riccardo. All. Oldani

Il programma del 3° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 10 maggio ore 21.30 Appiano Gentile-Paderno 61-49, domenica 12 Nibionno-Bresso, Masters Carate-Rovagnate, ore 21.30 Mojazza Milano-Villa Guardia.

La classifica del girone Silver Centro

Nibionno 16; Mojazza Milano, Masters Carate Brianza, Indipendente Appiano 14; Paderno, GS Villa Guardia, Rovagnate 10; Bresso 8.

Il programma del 3° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 10 maggio ore 21 Inverigo-S. Antonino 67-61, Cmb Rho-Sondrio 65-78, Mandello Groane Lentate, domenica 12 Tirano-Cabiate.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Cabiate 20; Mandello 18; Cmb Rho 14, Sondrio 12; Antonino Centro, Il Gigante Inverigo 10; Tirano 8; Nuovo Basket Groane Lentate 6.

Il programma del 3° turno ritorno girone Gold Centro

Domenica 12 maggio Civatese-Sedriano, ore 18 Erba-Bollate, Binzago-Morbegno, ore 18.45 Seregno-Cucciago.

La nuova classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 18; Binzago, Sedriano 16; Bollate 12; Civatese, Morbegno, Seregno 10; Cucciago Bulls 3.