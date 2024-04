Basket: anticipi "no" per Appiano e Inverigo, posticipi domenicali per Erba, Cucciago e GSV

Anticipi amari ieri sera per le squadre lariane nel 3° turno della seconda fase del campionato di Divisione regionale 1. Nel girone Silver Appiano Gentile è stato beffato in volata sul campo del Paderno per 70-68 mentre nel Bronze il Gigante Inverigo è stato travolto sul campo del S. Antonino Centro Nova Milanese. Domani invece posticipi domenicali per Villa Guardia in casa con il Mojazza per Erba sul campo di Bollate e per Cucciago a domicilio contro Seregno.

I tabellini di ieri sera

Paderno Dugnano - Indipendente Appiano 70 - 68

Parziali 24-24, 44-40, 55-47

Indipendente Appiano : Clerici Alex 14, Gorla Jacopo 14, Leva Matteo 11, Lanzi Lorenzo 10, Borsani Riccardo 9, Novati Marco 8, Mascheroni Luca 2, Castelli Alessandro, Ferloni Simone, Sirtori Vittorio, Spigarolo, All.Gargantini

S. Antonino Centro - Il Gigante Inverigo 78 - 49

Parziali 18-15, 36-29, 56-43

Il Gigante Inverigo : Bianchi Omar 15, Caggio David 13, Gafforelli Tommaso 9, Motta Cristiano 4, Cappelletti Simone 2, Carcano Nicolò 2, Galli Riccardo 2, Garota Giacomo 2, Broggi Matteo, Galli Federico, Terraneo Mattia. All. Pina.

Il programma del 3° turno girone Silver Centro

Venerdì 12 aprile Rovagnate-Carate 73-58, Paderno-Appiano Gentile 70-68; domenica 14 ore 20.30 Villa Guardia-Mojazza, Bresso-Nibionno

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano, Nibionno, Paderno 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano 8; Masters Carate Brianza, Rovagnate 6; Bresso 4.

Il programma del 3° turno del girone Bronze Centro

Venerdì 12 aprile S, Antonino Centro Nova Milanese-Inverigo 78-49, Nuovo Basket Groane Lentate-Mandello 41-77, Cabiate-Tirano 77-61; sabato 13 Sondrio-Rho.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Mandello 16; Cabiate 14; Cmb Rho 10; Sondrio 8; Il Gigante Inverigo, Tirano, Antonino Centro 6; Nuovo Basket Groane Lentate 4.

Il programma del 3° turno girone Gold Centro

Sabato 13 aprile Morbegno-Binzago; domenica 14 Sedriano- Civatese; ore 18 Bollate-Erba, ore 18.30 Cucciago-Seregno.

Classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 14; Binzago 12; Sedriano 10; Bollate, Civatese 8; Morbegno 6; Cucciago 4; Seregno 2.