Basket Divisione Regionale 3: colpo grosso del Socco Fino che stoppa i Gladiatori Albavilla 68-61

E' andato in scena ieri sera un altro anticipo del 9° turno d'andata del girone J del campionato di Basket Divisione Regionale 3. Una gara che ha regalato un colpo a sorpresa messo a segno dal Socco Fino che ha fermato la corsa dei Gladiatori Albavilla per 68-61. Un successo meritato per i padroni di casa che arrivavano da tre sconfitte di fila l'ultima fragorosa subita a Mariano per 110-54. Albavilla di contro si presentava sulla scia di due vittorie e dall'alto del terzo posto in classifica.

Intanto stasera si chiude il cartellone del turno con le ultime tre gare tra cui spicca il derby brianzolo Leopandrillo Cantù-Cucciago Bulls.

Il programma del 9° turno girone J

Lunedì 4 dicembre Triuggio-Senna 61-53, martedì 5 Playground Team-Vismaravetro Mariano 79-62, mercoledì 6 Socco-Albavilla 68-61; giovedì 7 Meda-SB’83 Cermenate, Sampietrina-Guanzate, Leopandrillo Cantù-Cucciago Bulls.

La classifica aggiornata del girone J

Triuggio 18; Mariano 14; Albavilla 12; SB’83 Cermenate 10; Cucciago, Senna 8; OSG Guanzate, Playground Team, Socco Fino 6; Sampietrina, Meda, Leopandrillo Cantù 4.