Basket femminile: si è giocato il 2° turno d'andata del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: che bis Villa Guardia: sbanca Ornago e resta già solo in testa

Buona anche la seconda per il Villa Guardia che ieri, domenica 30 ottobre, nel 2° turno del campionato di basket femminile di Promozione ha sbancato il difficile campo di Ornago nella prima trasferta stagionale. Il team di coach Fabrizio Molteni ha saputo vincere una partita tosta dimostrando carattere e gruppo soprattutto nelle fasi più difficili del match come lo stesso tecnico ha sottolineato a fine gara:

"Senza entrare nei dettagli di campo, posso solo dire che, senza carattere e cuore, questa partita non la avremmo mai vinta. Un applauso alla squadra e al gruppo".

Ora la capolista Villa Guardia osserverà il turno di riposo per tornare in campo sabato 12 novembre in casa dove ospiterà il Carugate.

Il tabellino di Ornago-Villa Guardia 44-48

Parziali: 11-16, 18-22, 33-34.

Villa Guardia: Benzoni 12, Montorfano 7, Galbiati 1, Okland 4, Della Bosca 4, Fomasi 6, Dalle Ave 8, Porta, Fasola, De Caro 2, Longoni 4, Monti. All: Molteni.

Programma del 2° turno girone B

Sabato 29 ottobre Carnate-Binzago48-56; domenica 30 ore 18 Ornago-Villa Guardia 44-48, Giussano-Carugate 55-46, Usmate-Biassono 59-48. Riposa Seregno.

Classifica girone B

Villa Guardia 4; Biassono, Carugate, Ornago, Giussano, Usmate, Binzago 2; San Rocco Seregno, Carnate.

Programma del 3° turno girone B

Domenica 6 novembre Giussano-Usmate, Binzago-San Rocco; lunedì 7 Carugate-Biassono; giovedì 10 Carnate-Ornago. Riposa Villa Guardia.