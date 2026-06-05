Basket giovanile: i “muli” Under14 di Appiano Gentile protagonisti al Torneo Città di Trento

Si è chiusa con un ottimo quinto posto finale la bella avventura della squadra Under14 dell’Indipendente Appiano Gentile alla 23esima edizione del Torneo Internazionale “Città di Trento” che si è svolto nel weekend scorso. La squadra appianese diretta da coach Leonardo Magatti, ha esordito nella mattinata di sabato 30 maggio battendo la formazione locale della Pallacanestro Villazzano con l’ampio punteggio di 55-26. Nel pomeriggio l’Indipendente è tornata in campo per la seconda partita e ha bissato superando anche i pari età del Bellaria per 38-29. Nella mattina di domenica 31 si è giocata la terza gara che ha visto però i giovani appianesi uscire sconfitti contro la forte Pall. Spinea per 50-29. Nel pomeriggio quindi l’Indipendente ha giocato la finale per il 5-6° posto dove si è riscattata prontamente battendo per 73-60 gli emiliani del P. San Giorgio di Piano guidati in panchina da coach Gus Binelli indimenticato campioe della Virtus Bolgna e della nazionale Italiana.

La classifica finale del 23° Torneo Città di Trento

1° Vigor Conegliano, .2° Virtus Venezia, 3° Pall. Spinea, 4° Terranuova Basket, 5° Indipendente Appiano Gentile, 6° PS Giorgio di Piano, 7° Olimpia Legnaia, 8° San Martino Basket, 9, PGS Bellaria, 10° NBC Academy, 11° BK Pergine, 12° Scandiano, 13° BK Club Slovan, 14° Pall. Villazzano, 15° Cus Verona, 16ç° NP Dell’Adda.