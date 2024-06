Basket: ieri in semifinale play off in DR2 colpo corsaro del Tavernerio a Lurate

C'era attesa ieri sera per la gara d'andata della semifinale play off Ovest in Divisione Regionale 2. Una semifinale speciale perché è di fatto un derby lariano che mette di fronte la Kaire Sport Lurate Caccivio e il Service Lift Tavernerio.

Gara 1 si è giocata ieri sera a Lurate Caccivio ed stata molto combattuta sul filo dell'equilibrio per tutti i 40'. Alla fine il Tavernerio l'ha spuntata di stretta misura lasciando però apertissima la serie che si deciderà venerdì prossimo nella gara di ritorno a campi invertiti. La vincente sfiderà in finalissima la vincente di Tradate-Cassano Magnago che si trova anch'essa sullo 0-1.

Intanto domani domenica 2 giugno si chiudono anche le serie di finali playout con la Comense di scena nel match d'andata sul campo di Canegrate.

Play off semifinali Ovest

Venerdì 31 maggio Kaire Sport Lurate-Service Lift Tavernerio 62-63 (15-18; 29-30; 44-44), Tradate-Cassano Magnago 69-70

Gare di ritorno: venerdì 7 giugno ore 21.30 Tavernerio-Lurate Caccivio e Cassano Magnago-Tradate.

Play out finali Ovest

Gavirate-Figino 67-59, Antoniana Como-Cesano Seveso 57-49; domenica 2 giugno ore 18 Canegrate-Comense.

Gare di ritorno: venerdì 7 giugno ore 21.15 Figino-Gavirate, ore 21.30 Cesano Seveso-Antoniana, Comense-Canegrate.