Basket lariano: appuntamento tricolore per la formazione nostrana campione lombarda di categoria.

Basket lariano: i Ravens Inverigo pronti per le finali nazionali CSI a Perugia dal 13 al 16 luglio

Il basket lariano non è ancora completamente in vacanza, infatti c'è chi deve ancora chiudere la stagione agonistica 2022/23 come la squadra dei Ravens Inverigo che da giovedì 13 a domenica 16 luglio scenderà in campo a Perugia per partecipare alle finali nazionali CSI.

La formazione comasca guidata da coach Nicola Fumagalli affiancato dal vice Giorgio Antoniol e dal dirigente accompagnatore Stefano Viganò dopo aver vinto il titolo lombardo si è guadagnata il diritto di partecipare al torneo tricolore di categoria che assegnerà il titolo nazionale nel capoluogo umbro.

Un torneo che vedrà in campo 10 squadre divise in due gironi da cinque: Inverigo è inserito nel girone A. Al termine dei due gironi all’italiana domenica 16 si giocheranno le due finali: alle ore 9 finale 3° 4° posto 2° girone A-2°-girone B, mentre la finalissima 1° girone A-1°girone B metterà in palio il titolo italiano CSI. Inverigo debutterà giovedì 13 in mattinata quando sfiderà i locali del Atletico Maldossi mentre il giorno successivo doppio impegno pe chiudere il girone sabato 15 contro Eur Roma.

Girone A: Ravens Inverigo (Lombardia), AS Cestistica I Furiosi (Veneto), Asd Roma Eur (Lazio), Asd Bellfika Brindisi (Puglia), Asd Atletico Maldossi Perugia (Umbria).

Girone B: Asd Reghion Basket Popolare (Calabria), US Santos 1948 Reggio Emilia (Emilia Romagna), Gruppo 82 Macerata (Marche), Asd San Dalmazzo Cuneo (Piemonte), Amatori del basket Perugia (Umbria).

Questo il calendario completo del girone A

Giovedì 13/7 mattina 1° turno Inverigo- Atletico Maldossi, I Furiosi-Bellfika (riposa Roma Eur); pomeriggio 2° turno Bellfika-Roma Eur, Atletico Maldossi-I Furiosi (riposa Inverigo)

Venerdì 14/7 mattina 3° turno I Furiosi-Inverigo, Roma Eur-Atletico Maldossi (riposa Bellfika); pomeriggio 4° turno Atletico Maldossi-Bellfika, Inverigo-Roma Eur (riposa I Furiosi);

Sabato 15/7 5° turno Roma Eur-I Furiosi, Inverigo-Bellfika (riposa Atletico Maldossi).

Domenica 16/7 ore 9 finale 3° 4° posto 2° girone A-2°-girone B, quindi la finalissima 1° girone A-1°girone B