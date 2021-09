Basket lariano la Kaire Sport 2021/22 ripescata in Promozione maschile 

Palla a spicchi stagione 2021-22

Basket lariano è ripartita l'attività cestistica della società di Lurate Caccivio.

Basket lariano da inizio settembre in campo le squadre senior ma anche le giovanili Under14 e Under17 Uisp oltre i gruppi minbasket

Nel panorama del basket lariano grandi novità in casa della Kaire Sport Lurate Caccivio. Già perché la società luratese da inizio settembre è tornata in campo e ha aperto ufficialmente la sua attività della nuova stagione 2021/22 con subito una bella notizia. La prima squadra maschile infatti è stata ripescata e parteciperà al campionato FIP di Promozione regionale. La Kaire Sport ripartirà quindi dalla Promozione e ancora sotto la guida del coach Davide Corti confermatissimo lui che al momento della sospensione dell'ultimo campionato, quasi due anni fa, stava timonando il team luratese al secondo posto del suo girone. Squadra quasi totalmente confermata e ripartirà dal suo nucleo storico ad eccezione di Beretta che è passato ai cugini del GS Villa Guardia. Squadra quindi molto competitiva, collaudata e che è tornata in campo dove si sta allenando per preparare un campionato difficile e lungo da vivere però da protagonista nella parte alta della classifica.

In casa Kaire Sport però sono scese in campo nelle scorse settimane anche le altre squadre: dal team senior Uisp alle due formazioni giovanili Under17 e Under15 che parteciperanno al campionato Uisp gestito dal comitato di Varese e che si segnalano molto competitivi. Intanto con gli open days che si sono svolti negli ultimi weekend, è partita anche l'attività del centro minibasket della Kaire Sport che porterà in campo, e questa è un'altra bella novità stagionale, due gruppi di baby cestisti. L'obiettivo della società luratese infatti è quello nel medio termine del prossimo futuro, di creare un settore giovanile completo che possa schierare tutte le categorie nei vari campionati regionali.