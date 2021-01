Basket lariano la Virtus Cermenate ha ripreso l’attività… per ora all’aperto

Basket lariano come si stanno muovendo le società nostrane dopo i nuovi protocolli Fip.

Basket lariano al via anche Progetto Giovani Cantù, Cucciago Bulls e Btf Cantù

Buone notizie per il basket lariano che anche a livello minore si sta rimettendo in moto. Dopo la recente pubblicazione dei nuovi protocolli federali molte sono le societò anche sul nostro territorio che hanno messo in moto la macchina organizzativa per fare riprendere l’attività almeno con gli allenamenti delle loro squadre. Tra di esse anche la Virtus Cermenate che propri in queste ultime ore è tornata in campo come ci ha spiegato il responsabile tecnico del settore giovanile Mauro Somaschini: «Abbiamo deciso di riprendere proprio in questi giorni gli allenamenti per ora all’aperto con il nostro settore giovanile Esordienti compresi. Questa decsione è stata presa dopo avevamo incontrato e parlato con tutte le famiglie dei nostri atleti spiegando il nostro programma di ripresa. E così da questa settimana abbiamo ricominciato con tutte le squadre giovanili sul campo all’aperto adiacente al palazzetto di Cermenate. Allenamenti di un’ora ciascuno a gruppi di cinque giocatori per volta che si alternano su tre canestri posizionati sul campo e gestiti da un allenatore. Per almeno due settimane saranno sedute di lavoro atletico e di tecnica individuale senza contatti. Oltre a queste sedute sul campo ogni gruppo continuerà a svolgere un altro allenamento online. Inoltre ci stiamo attrezzando anche per i tamponi che poi nei prossimi giorni faremo a tutte le squadre così per ricominciare ad allenarci anche in palestra”. Dove da settimana prossima dovrebbe cominciare ad allenarsi anche la squadra di serie C Gold della Virtus, che effettuerà i tamponi previsti dal protocollo Fip per poi riprendere.

Questa settimana al via anche i Cucciago Bulls di Fabio Borghi con tutte le sue squadre giovanili e il team di serie C femminile del Btf Cantù che sono rientrate in palestra dopo aver effettuato i previsti tamponi a tutti i gruppi squadra. Da due settimane invece è già al lavoro il Progetto Giovani Cantù con le squadre Under18, Under16 e Under15 Eccellenza. Entro metà febbraio dovrebbero partire ad allenarsi anche le squadre del Basket Tavernerio mentre in casa GS Villa Guardia, Albavilla e Indipendente Appiano si sta monitorano e valutando bene la situazione per decidere il da farsi così come in cas della Pol Comense. Per ora ferma l’attività de Le Bocce Erba che lavora on line, così come quella delle squadre femminili di Pol Cucciag0’80, Us Vertematese e Nonna Papera Mariano Comense.