Basket lariano Marco Rota coach Indipendente: “Dispiace molto ma è giusto fermarsi”

Basket lariano parla l’allenatore dell’Appiano Gentile dopo lo stop del campionato di serie D.

Il basket lariano si ferma ancora ma questa volta si interroga su come e quando potrà riprendere a giocare. Lo stop sancito dal decreto ministeriale è valido fino al 24 novembre ma per la federazione italiana pallacanestro i campionati dilettantistici non inizieranno prima di gennaio 2021. E pensare che gran parte dei tornei senior regionali sarebbe dovuta partire nel weekend del 23-24-25 ottobre ed invece tutto rimandato, si spera al 2021. Lo sa bene anche Marco Rota coach dell’Indipendente Appiano Gentile che dopo un precampionato importante iniziato da agosto nei minimi dettagli, ha visto proprio alla vigilia della prima palla e due, saltare il debutto in serie D.

“Purtroppo non possiamo che prendere atto di questa situazione difficile, del resto questo nuovo stop dell’attività e dei campionati era nell’aria. Un pò tutti ce lo aspettavamo anche parlando con molti miei colleghi. Inutile negare, però, che questa ennesima sospensione è frustrante per tutti noi che dopo il lockdown vissuto nei mesi scorsi eravamo partiti con grande entusiasmo e una voglia incredibile. Spero proprio che a gennaio si potrà riprendere l’attività agonistica e giocare il campionato, ne sono convinto magari cambiando il format. Detto questo sottolineo che è stato giusto fermarsi con tutta l’attività per la sicuerzza di tutti. Il basket per noi è una grande passione, ma la priorità ovviamente resta la salute di tutti. Detto questo ribadisco che è davvero un peccato e ci dispiace perché da parte nostra, squadra, staff e società, avevamo iniziato questa stagione a fine agosto con grande energia ed entusuasmo pianificando tutto nel migliore dei modi. La squadra stava lavorando sodo e bene, eravamo in forma come ha confermato un bel precampionato che abbiamo giocato fino allo stop. Ci dispiace molto ovviamente per questo rinvio ma come ho detto al gruppo, sono convinto che siamo una squadra forte e pronta. Quindi non sono preoccupato ma anzi sicuro che saremo pronti anche quando, speriamo a gennaio, ritorneremo sul campo per iniziare a giocare finalmente il campionato. Più di una speranza, una convinzione”.